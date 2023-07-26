СберСтрахование жизни за полгода выплатила заёмщикам в Иркутске 270 млн рублей

СберСтрахование жизни в январе — июне 2023 года выплатила застрахованным заёмщикам из Иркутска и Иркутской области 267,5 млн рублей, урегулировав 2,6 тыс. страховых случаев.

Максимальные выплаты — 228,8 млн рублей в общей сложности — получили заёмщики из Иркутска, которые добровольно застраховались от различных рисков (страхование жизни и здоровья, от снижения оклада или потери работы). Урегулировано 2,5 тыс. страховых случаев.

Заёмщики по добровольному ипотечному страхованию жизни в первом полугодии получили 38,6 млн рублей (75 урегулированных случаев).

Самые частые причины страховых случаев — сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования (рак), несчастные случаи в быту и недобровольная потеря работы.

Максимальная в первом полугодии сумма — 3,2 млн рублей — выплачена по программе ипотечного страхования жизни в связи с уходом из жизни клиента из-за сердечно-сосудистого заболевания. Ещё 3 млн рублей направлены по случаю ДТП с летальным исходом заёмщика.

Наибольшая выплата по договору страхования жизни заёмщика потребительского кредита — 1,2 млн рублей — направлена в связи с уходом из жизни клиента по причине несчастного случая. Ещё 940 тыс. рублей выплачены другому жителю Иркутска по договору защиты жизни и здоровья в связи с несчастным случаем в быту.

ЯкорьЗастраховать свою жизнь, здоровье и доход заёмщики могут быстро и удобно в мобильном приложении СберБанк Онлайн или любом отделении Сбера. Заявить о страховом случае и подать документы также можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование», в любом отделении банка или по бесплатному телефону 900.