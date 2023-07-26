Торговый центр «Версаль» эвакуировали в Иркутске после сигнала о пожаре

Сообщение о пожаре в торговом центре «Версаль» в Иркутске поступило сегодня вечером в МЧС – спасатели отправились на место происшествия, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В Иркутске пожарные подразделения выехали по повышенному номеру в торговый центр «Версаль». По сообщению, произошло возгорание на 3-м этаже в сетевом магазине. Работники центра проводят эвакуацию», – пояснили в министерстве.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что на наружной стене ТЦ произошло короткое замыкание силового кабеля без последующего горения, дым от плавящейся изоляции натянуло в здание. Подразделениям дан отбой.

На месте работают дознаватели, которые устанавливают обстоятельства инцидента.