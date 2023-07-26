В Иркутске выявлен случай кори

В поликлинике Иркутской городской клинической больницы №1 действительно выявлен случай с подозрением на корь, сообщил в соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев с целью исключить распространение недостоверной информации.

– Поскольку болезнь распространяется воздушно-капельным путем, медицинские работники поликлиники сразу начали проводить мероприятия по минимизации рисков распространения заболевания. Определён круг контактных лиц. Поскольку эта поликлиника – с высокой посещаемостью, он достаточно широк. Медицинские работники оповещают контактных пациентов. Тем, у кого отсутствуют сведения о проведенных прививках, проводится иммунизация, – подчеркнул глава региона.

Он добавил, что для профилактики распространения инфекции крайне важны прививки. Вакцина есть в наличии, и её достаточно.

– Все необходимые мероприятия сейчас – на контроле министерства здравоохранения региона. Сам также намерен держать эту ситуацию в зоне своего внимания, – сообщил губернатор.