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Мошенники за два дня развели иркутян на 6,5 млн рублей

Несколько жителей Иркутска стали жертвами мошенников – за два дня они отправили аферистам 6,5 млн рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Одним из потерпевших оказался 53-летний мужчина: ему позвонил злоумышленник, который представился сотрудником центрального банка. Он сообщил о попытках неизвестных якобы переслать его деньги на заграничные счета. Находясь в шоковом состоянии, иркутянин по велению собеседника оформил кредиты в разных банках и перевел более 5 миллионов рублей на продиктованные счета.

Также на аналогичную уловку попалась и 52-летняя женщина. Звонивший аферист заявил, что преступники пытаются оформить кредит на ее имя. После телефонного разговора заявительница по настоянию преступника взяла в долг в банках около 1,5 млн рублей и перевела на указанный ей счет.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», ведется их расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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