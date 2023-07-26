Красную книгу актуализируют в Иркутской области

Большая работа по актуализации Красной книги Иркутской области началась в регионе, об этом рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

«Сейчас ведутся обследования на предмет выявления редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов. В этом году работа идет в шести районах Усть-Ордынского Бурятского округа, Ангарском, Усольском, Черемховском и Нижнеилимском районах. В следующем стартует в Тайшетском, Чунском, Казачинско-Ленском, Качугском и Иркутском», – пояснил губернатор.

Уже есть первые результаты деятельности: в Нукутском районе обнаружен вид растения, который считался исчезнувшим уже около 60 лет – астрагал Ионы. Раньше он рос в местах, которые были затоплены Братским водохранилищем. А, к примеру, в Аларском районе впервые за последние 20 лет встречен редкий кулик – азиатский бекасовидный веретенник.

«В конечном итоге после сбора всей необходимой информации ученым необходимо будет принять решение, какие растения, животные и организмы сохранят статус редких и находящихся под угрозой исчезновения, какие будут его лишены, а какие – приобретут», – резюмировал глава региона.