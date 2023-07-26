В Иркутской области произошло землетрясение

Землетрясение произошло сегодня в Черемховском районе Иркутской области, следует из данных Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие случилось в районе обеда. Основной удар пришелся на Нижнеиретское сельское поселение, где располагался эпицентр: мощность здесь составила 3,7 балла.

Кроме того, колебания в 1-2 балла чувствовались на близлежащих территориях – в Саянском, Голуметском, Тальниковском, Парфеновском сельских поселениях. А также в населенных пунктах Аларь, Иваническ и других.