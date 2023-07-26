Дожди и грозы придут в Иркутскую область в четверг

Солнечная погода сменится на ненастную на нескольких территориях Иркутской области уже завтра – подробным прогнозом на четверг поделилось региональное УГМС.

В частности, кратковременные дожди возможны в Киренском, Нижнеилимском, Усть-Илимском районах, ночью в горах Восточного Саяна – местами сильные. Также прогнозируются грозы, туман, порывы ветра до 14 м/с. Температура ночью составит +12…+17 градусов, днем в среднем +23…+28 градусов. В Катангском и северо-восточных районах предвидится потепление до +33 градусов.

В Иркутске ждут переменную облачность, слабый дождь, небольшой ветер. Температура в темное время суток составит +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

На Байкале будет аналогичная погода: переменная облачность, преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный и южный подует со скоростью 5-10 м/с, температура ночью составит +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса.