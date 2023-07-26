Банк «Открытие» подключит «Налоговую копилку» новым клиентам малого и среднего бизнеса

Компании малого и среднего бизнеса, открывшие в банке «Открытие» первый расчетный счет до 30 сентября 2023 года, автоматически получат доступ к сервису «Налоговая копилка». С его помощью предприниматели могут накапливать средства для налоговых платежей и избегать кассовых разрывов.

Сервис «Налоговая копилка» позволяет резервировать деньги для оплаты налогов, избежать налоговой задолженности, штрафов и пеней, а также блокировки счетов. Средства из «Налоговой копилки» можно переводить в бюджет или на расчетный счет в банке.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть расчетный счет и выбрать пакет услуг «Быстрый рост». Клиенты могут самостоятельно определять процент отчислений от всех поступлений на счет. По умолчанию он установлен в размере 1%, в дальнейшем сервис будет накапливать средства для уплаты налогов.

Подробную информацию можно узнать на сайте банка «Открытие».