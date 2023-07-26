Корпорация «Иркут» сменила название: причина

Авиастроительная корпорация «Иркут» сообщила о своем переименовании – теперь она будет называться «Яковлев», рассказали в пресс-службе «Ростеха».

«Решение принято с учетом роста географии и компетенций компании в области гражданской авиации за последние годы. Все корпоративные процедуры по переименованию завершатся в августе текущего года», – говорится в сообщении.

Корпорация будет носить имя выдающегося советского авиаконструктора, под чьим руководством появились знаменитые самолеты Як. За все время работы специалиста было создано около 200 типов самолетов, более 100 из которых выпускались серийно.

По данным организации, за последние 20 лет «Иркут» прошел путь от корпоративного центра при Иркутском авиазаводе до ведущего разработчика и производителя гражданской авиационной техники. Сегодня производство охватывает 10 городов в 9 регионах страны, здесь трудятся более 20 тыс. сотрудников. Компанией создано свыше 8 тыс. произведенных самолетов.