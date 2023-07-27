«У нас нет права на ошибку». Елена Бодрова, РГУД – о развитии девелопмента

Основной вызов, который стоит сейчас перед девелопментом, – это финансирование. Важно научиться строить финансовую модель вдолгую, на 3-5 лет вперёд, считает исполнительный директор Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова. О вызовах времени, новых проектах и амбициях она рассказала в интервью порталу SIA на IX Байкальском саммите РГУД.

«Есть амбиции сделать Байкальский саммит международным»

Байкальский саммит РГУД проходит уже 9 лет, с каждый годом растёт его география.

– У нас в этом году больше 200 регистраций, участников становится всё больше, растёт география – с нами уже традиционно Новосибирск и Улан-Удэ, в этом году Тюмень, Казань, Москва, Петербург, Екатеринбург. Есть амбиции сделать на прекрасных берегах Байкала международный саммит, когда к нам присоединятся представители дружественных государств.

«Промышленная недвижимость нуждается в качественном девелопменте»

На IX Байкальском саммите РГУД впервые была заявлена полноценная сессия по промышленной недвижимости.

– Мы сегодня видим, что развитие промышленных предприятий, создание новых – это востребованные направления, которые нуждаются в качественном девелопменте. Участники не хотят развивать какую-то новую территорию, как девелопер, они хотят прийти и сесть в технопарк или индустриальный парк, использовать площади, которые предлагает сложившаяся промышленная зона, поэтому мы впервые обсуждаем тренды промышленной недвижимости. Причём обсуждаем на достаточно высоком экспертном уровне. На саммите присутствуют представители лучших в стране технопарков, главы агентств корпорации развития из разных регионов.

«Сегодня в Иркутске анонсируется один из амбициознейших проектов городского развития»

Участники саммита ежегодно делятся прогнозами о развитии рынка, а также презентуют новые проекты.

– Мы можем констатировать, что проекты, которые ранее заявлялись на саммите, находятся уже в высокой стадии реализации. Мы видим, как растёт квартал «Стрижи», как реализуется яркий, амбициозный проект развития Цесовской набережной. Сегодня на саммите анонсируется новый проект Знаменского предместья в Иркутске. На мой взгляд, это один из амбициознейших проектов городского развития в стране.

«Интерес к Байкалу огромный»

Традиционно на саммите насыщенная деловая программа, приглашены лучшие спикеры по новым продуктам, по арендному жилью, по апартаментам.

– В этом году мы впервые проводим мастер-классы для частных инвесторов и рассказываем о том, как сегодня сохранять деньги. Для застройщиков – какие продукты в жилье сегодня востребованы, ведь нет предела совершенству. Мы не забыли про прекрасное озеро Байкал и развитие внутреннего туризма. Интерес со стороны китайских партнёров, партнёров из Средней Азии к Байкалу огромный. Мы обсуждаем на саммите, как при очень осторожном отношении к экологии, без капитального строительства на берегах Байкала создавать комфортную инфраструктуру для туристов. Инструменты сохранения уникальной природной составляющей есть – коллеги научились работать и в национальных парках, и на особых природных территориях.

«Важно научиться строить финансовую модель вдолгую»

Основной вызов, стоящий сегодня перед девелопментом, – это оборотные средства, финансирование, считает Елена Бодрова.

– Если вы не посчитали правильно финансирование своего объекта вдолгую, не заложили вызовы, которые у нас уже произошли, ваш проект не реализуется. Сегодня посчитать финансовую модель – это кропотливый, скрупулёзный труд, потому что возможности девелопмента ограничены покупательской способностью, доходы населения не растут теми темпами, которых бы нам всем хотелось, а где-то и снижаются. Вопрос привлечения финансирования, грамотной упаковки финансовой модели – тот вызов, который стоит перед девелоперами. Это надо спрогнозировать на 3-5 лет, и здесь нет права на ошибку.