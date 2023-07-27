Кому сложнее всего найти работу по специальности?

Служба исследований hh.ru в рамках ежеквартального опроса «Настроение соискателей» выяснила, сталкиваются ли кандидаты из Иркутской области со сложностями при поиске работы по специальности, и кому сложнее всего сейчас найти работу по своей профессии.

Какие специалистам сложнее всего найти работу по своей профессии

Во втором квартале 2023 года 66% трудоустроенных соискателей из Иркутской области испытывали сложности с поиском работы, которая соответствует их квалификации. При этом, доля тех, кто заявил о таких проблемах немного уменьшилась по сравнению с первым кварталом 2023 года, когда о сложностях сообщили 75% респондентов из региона, т.е. на 9% больше.

В целом по России это показатель находится также на уровне 71%, по Сибирскому федеральному округу – 70%.

Чаще всего о сложностях с поиском работы по специальности заявляли представители профессиональных сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Юристы» (по 86% из них), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (82%), и «Высший менеджмент» (81%), а также «Безопасность» (78%).

Кому проще всего найти работу по специальности

Еще 26% трудоустроенных соискателей из Иркутской области считают, что им несложно найти работу, соответствующую их квалификации. По Сибирскому ФО доля таких соискателей составила 20%, по России – 21%.

Как правило, наиболее востребованными чувствуют себя представители профессиональных сфер «Страхование» и «Розничная торговля» (по 32% из них говорят, что они без проблем находили работу по своей профессии), а также «Туризм, гостиницы, рестораны» (31%), «Продажи, обслуживание клиентов» (30%), «Строительство, недвижимость» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 29%).