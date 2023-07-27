Ассоциация «Байкал без пластика» избавила Байкал от двух тонн брошенных рыболовных сетей

Их общая протяженность составила около трех километров. Экспедицию провела ассоциация «Байкал без пластика» при финансовой поддержке компании Эн+.

Фото Евгения Михайлова

25 июля в Листвянке завершилась недельная экспедиция по поиску брошенных рыболовных сетей, организованная ассоциацией «Байкал без пластика». Финансирование взял один из участников – энергохолдинг Эн+. В течение недели представители «Байкала без пластика», Росрыболовства и профессиональные дайверы прошли по Байкалу более 60 километров от мыса Толстый в Слюдянском районе до Большого Голоустного. Всего удалось поднять более трех километров сетей общей массой в две тонны.

В этом году ассоциация «Байкал без пластика» впервые инициировала экспедицию по поднятию сетей, поскольку они имеют прямое отношение к загрязнению озера пластиком. В воде они разрушаются, а микрочастицы негативно влияют на экосистему, также в брошенных сетях запутываются и гибнут обитатели Байкала – нерпы и птицы.

Фото Евгения Михайлова

Специалисты Росрыболовства обозначили точки на Байкале, где могут находиться сети.

По координатам запускали подводный дрон, который исследовал дно, и при помощи руки-манипулятора перемещал некоторые предметы для лучшего обзора. После в воду погружались дайверы, привязывали к найденным сетям буи, а те всплывали на поверхность. Самую тяжелую сеть весом 300 килограммов поднимали на поверхность при помощи специального парашюта для подъема автомобилей. Как отметили опытные дайверы, это самая тяжелая сеть из тех, что им приходилось видеть на Байкале. Всего в работе экспедиции приняли участие восемь профессиональных дайверов, они погружались в воду температурой всего от +3 до +12 градусов со снаряжением весом 70 килограммов. На обследование дна отводилось от 30 до 90 минут.

Рыболовные сети в последнее время делают преимущественно из пластика. Его микрочастицы не только негативно влияют на экосистему, но и снижают качество воды и по цепочке питания попадают к человеку. Микропластик покрывается биоплёнкой и служит транспортом для болезнетворных бактерий и токсичных микроэлементов. Сотрудники Лимнологического института взяли несколько проб воды – до подъема сетей и после.

Фото Евгения Михайлова

Для Эн+ поддержка экспедиции стала не первым опытом такой работы. Уже на протяжении четырех лет по инициативе компании проводится научный экомониторинг озера Байкал.

Эксперты выявляют причины загрязнения воды, оценивают антропогенную нагрузку, влияние климатических изменений, а также проводят исследование на содержание и распределение микропалстика. Результаты работы ученых показывают высокий уровень пластикового следа. Его частицы также попадают в воду после использования берегах Байкала одноразовой пластиковой продукции, в том числе посуды, бутылок и пакетов. Представители крупного бизнеса, некоммерческих организаций, государственных и образовательных учреждений в 2022 году объединились в Ассоциацию «Байкал без пластика» с инициативой разработки мер для снижения загрязнения и обеспечения инфраструктурой раздельного сбора отходов, а также развития системы рециклинга. Этим летом Ассоциация проводит образовательный экомарафон для детей в летних лагерях Иркутского района и Ангарского городского округа.