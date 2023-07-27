Объем финансовой поддержки ПСБ туристической отрасли превышает 155 млрд рублей

Петр Фрадков, председатель ПСБ в рамках совещания о развитии индустрии туризма и гостеприимства в России, состоявшегося под руководством председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, рассказал об участии банка в реализации крупных туристических проектов в стране: портфель поддержки таких проектов со стороны ПСБ, который выступает как инвестором строительства гостиничных комплексов по всей России – от Калининграда до Владивостока, так и финансирует проекты своих клиентов в сфере туризма, превышает 155 млрд рублей, включая реализуемые проекты и планируемые к реализации.

Финансирование собственных проектов оценивается более чем в 105 млрд рублей на ближайшие 2 года, размер инвестиций ПСБ в проекты клиентов – порядка 50 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит принимать ежегодно до 2,6 млн туристов и создаст в регионах до 7,5 тыс. новых рабочих мест.

«С развитием гостиничной инфраструктуры и повышением общего уровня комфорта для путешественников будет расти спрос на внутренний туризм, что даст дополнительный импульс для социально-экономического развития и улучшения делового климата регионов. ПСБ уделяет этому сектору особое внимание: при поддержке банка будет возведено почти 30 объектов туристической инфраструктуры в 17 субъектах Российской Федерации. В результате вклад банка в реализацию Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года составит 5-6%», – рассказал в ходе своего выступления Петр Фрадков.

ПСБ также оказал финансовую поддержку строительству четырех гостиничных комплексов в составе культурно-образовательных кластеров в Калининграде, Кемерово, Владивостоке, Севастополе - их открытие планируется в 2025-2026 годах. Объекты станут важной частью культурной экосистемы - так, например, в Севастополе комплекс в бухте Карантинной будет возведен недалеко от исторического музея-заповедника «Херсонес Таврический» и свяжет их.

Также Петр Фрадков обозначил ряд мер, которые бы позволили увеличить количество инвестпроектов в сфере строительства гостиничной инфраструктуры, среди которых - предоставление инвесторам возможности одновременного использования нескольких мер господдержки, включая привлечение акционерного капитала в туристические проекты, увеличение сроков кредитования проектов до 20 лет - до момента, когда начинается окупаемость проектов, поддержка знаковых российских гостиничных проектов для создания конкуренции западным отелям, финансирование туристических проектов вместе с развитием необходимой инфраструктуры вокруг них.