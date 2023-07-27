Названа цена минимальной продуктовой корзины в «Слате»

Если сравнить стоимость корзины за 2-й квартал 2023-го в «Слате» со стоимостью в аналогичном периоде с корзиной Иркутскстата, то можно отметить, что в 2-м квартале минимальный набор продуктов в «Слате» по цене был в среднем ниже набора Иркутскстата на 9%.

«Индекс «Слата»* - ежеквартальная информация о динамике цен на условный (минимальный) набор продуктов, рассчитываемый Росстатом, в который входит 33 наименования продуктов питания и средние потребительские цены на товары и услуги по городам Иркутской области и ЕМИСС . При этом для простоты восприятия за 100% принят показатель Иркутскстата, а «Индекс «Слата» отображается как доля от 100%.

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Иркутскстате за 2-й квартал 2023 года Стоимость минимальной продуктовой корзины в ТС «Слата» за 2-й квартал 2023 года (доля от Иркутскстата) Город 2023 год (руб.) Доля (%) Иркутск 5984,8 100 Ангарск 5931,9 100 Братск 6462,7 100 Город 2023 год (руб.) Доля (%) Иркутск 5647,7 94 Ангарск 5514,5 93 Братск 5559,9 86

Если сравнить стоимость корзины за 2-й квартал 2023-го в «Слате» со стоимостью в аналогичном периоде с корзиной Иркутскстата, то можно отметить, что в 2-м квартале минимальный набор продуктов в «Слате» по цене был в среднем ниже набора Иркутскстата на 9%.

Как отмечают специалисты отдела ценообразования торговой сети, часть продуктов из социальной продкорзины была заметно дешевле в супермаркетах «Слата», чем в целом по Иркутской области. Например, капуста, морковь, картофель, а также яблоки, рыба свежемороженая, макаронные изделия.

Анализ товаров из социальной корзины во 2-м квартале показал, что спрос на хлебобулочные изделия стабилен, как и его цена. Яйца в этом году показывают хорошую динамику роста продаж в любой категории. Что касается замороженной куриной продукции, то здесь большим спросом пользуется цыпленок охлажденный от «Саянского бройлера».

«Продажи овощей в этом году бьют все рекорды. Так, сравнивая 2-й квартал этого года к аналогичному, мы видим, что огурцы в натуральном выражении показали рост более 30%, помидоры более 70%, картофель 41%, капуста 25%, морковь более 80%. Этому в немалой степени способствовала доступность цен, которые по ряду продуктов из борщевой группы – картофель, капуста, морковь – были на 20-30% ниже, чем годом ранее», – заместитель коммерческого отдела ТС «Слата» Сергей Дорохов.

«Во втором квартале этого года сеть супермаркетов «Слата» зафиксировала рост трафика в магазины, среднего чека, а также увеличение количества строк в чеке – это показатели, которые отражают общую позитивную динамику в экономике с точки зрения обычного потребителя. Простыми словами, у среднестатистического покупателя становится больше денежной массы для покупок не только самых необходимых товаров, которые входят в минимальную социальную корзину, но и дополнительного ассортимента», – прокомментировала руководитель по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Как отметили в сети супермаркетов, повышение валютного курса в мае-июня этого года оказалось в пределах заложенного большинством поставщиков допустимого коридора и не сказалось напрямую на росте цен. Сдерживающим повышения фактором оставался высокий уровень конкуренции и желание производителей сохранить лояльность покупателя, который за последний год намного проще стал переключаться с одного бренда на другой.

«Мы фиксируем полное восстановление спроса после его падения в 2022 году в таких категориях, как йогурты, мягкие и твердые сыры, детская молочная продукция, колбасные нарезки и во многих других категориях не первой необходимости», – отметил Сергей Дорохов.

* Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три месяца первого квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их вес, участвующие в анализе, строго соответствуют определяемому в соответствии с Приложением 3 приказу Росстата от 30.12.2014 № 733. На разность стоимости одной корзины продуктов в городах Иркутск, Ангарск, Братск влияют цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.