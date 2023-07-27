Названа причина кризиса в отношениях России и США

О них «Известиям» рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

Ранее в этот день племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, кандидат в президенты Роберт Кеннеди – младший указал на необходимость налаживания диалога с Россией на высоком уровне.

«Кеннеди-младший выступил за налаживание отношений между нашими странами. И это очень правильное намерение – ядерные сверхдержавы, члены Совета Безопасности ООН не могут не коммуницировать, это нужно для глобальной стабильности. Даже если опустить глобальный аспект – за океаном, в тех же Штатах, живут наши люди, и мы не можем о них забывать», – сказал депутат.

По мнению Толмачева, одна из причин ухудшения отношений Москвы и Вашингтона заключается в том, что США нарушают национальные интересы других стран, а не занимается своими внутренними проблемами.