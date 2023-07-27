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Россияне стали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля

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Россияне стали активно избавляться от валюты. При этом в 2023 году доллары и евро продают чаще, чем в 2022-м, сообщают «Известия» со ссылкой на банки.

Это тренд подтвердили в УБРиР, банке «Русский Стандарт» (продажи долларов в офлайне увеличились на 17%), в «Цифра банке» (объем продаж валюты увеличился на 20%).

«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается преобладание продажи наличной валюты со стороны населения. В сегменте онлайн-операций ситуация такая же», — рассказали в крымском РНКБ.

По мнению банкиров, люди реагируют на ситуацию на валютном рынке и спешат воспользоваться ростом курса, чтобы более выгодно продать доллары и евро.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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