Доллар 90: противостояние продолжается. Эксперты БКС опубликовали прогноз, что будет дальше

Противостояние доллара и рубля на уровне 90 продолжается. Выход из консолидации должен быть сильным, считают эксперты БКС Мир инвестиций.

– Российский рубль так и простоял целый день в районе 90 за доллар США. Никто из участников биржевого процесса не может решиться и сделать шаг — игроки на ослабление рубля разыгрывают карту консолидации и ждут дальнейшей девальвации нацвалюты, а участники на укрепление рубля могут рассмотреть вариант спекулятивной работы на пробой планки 90 за доллар с последующим ускорением вниз, – отмечают эксперты.



Аналитики БКС считают, что более вероятно укрепления рубля. Во-первых, сырьевой рынок восстанавливается, котировки нефти обновили трехмесячные максимумы.

– Экспорт может стабилизироваться, потоки валютной выручки возрасти, что обеспечит повышенное предложение инвалют на биржевом рынке, – считают эксперты БКС.



Во-вторых, инфляция в стране ускоряется, по году официальные 6% после весенних 2,3% не вызовут удивления.

– Годовой показатель роста цен в экономике выходит на таргет регулятора, а значит, ЦБ придется действовать. При такой траектории проинфляционных факторов на заседании 15 сентября есть шанс еще раз увидеть аналогичный ход по ставке, что был 21 июля. Монетарный драйвер играет за рубль, – указывают аналитики.

С технической точки зрения, идея прорыва долларом 90 вниз может привести к ускорению падения пары USD/RUB (расчеты завтра) в сторону 87 — предыдущий локальный пик с конца июня.

– Когда рубль все-таки определится, а планка падет, быстрое движение доллара вниз может занять считанные сессии. При этом среднесрочно, на фоне обозначенных выше вводных, ориентируемся на возврат рубля в область 85–83,5 за доллар США, – резюмируют эксперты.