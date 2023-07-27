45% иркутян против черных зарплат

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

На зарплату «в конверте» сегодня согласны 37% иркутян. Категорически против «серых» схем сегодня 45%.

Мужчины соглашаются на «черную» зарплату в полтора раза чаще женщин (44% против 28%). Чем старше респонденты, тем чаще они готовы принять подобное предложение: если среди горожан до 34 лет их 35%, то среди старшего поколения — 40%. Потенциально согласных на «серый» доход больше среди опрошенных, зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц (43%).