Автокредитов на полтриллиона рублей выдано в первом полугодии 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-июне 2023 года было выдано автокредитов на сумму 499,8 млрд руб. или на 61,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июне 2022 года – 309,7 млрд руб.). При этом по сравнению с 1 полугодием 2021 года их объем в текущем году, напротив, немного сократился – на 5,9% (в январе–июне 2021 года – 531,2 млрд руб.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-июне 2023 года был отмечен в:

Москве (44,9 млрд руб.),

Московской обл. (35,4 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (30,6 млрд руб.),

Республике Татарстан (22,9 млрд руб.),

Краснодарском крае (22,9 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июне 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

Республика Татарстан (+91,7%),

Вологодская обл. (+90,0%),

Республика Башкортостан (+89,5%),

Челябинская обл. (+84,6%),

Пермский край (+81,4%).

В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 19,5% и 44,3% соответственно.

«Объем выданных автокредитов в первой половине 2023 года существенно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. Кроме того, рост объемов выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран. Стоит также отметить и рост среднего чека автокредита, который демонстрирует наибольшее значение за последние полтора года. В целом банки придерживаются консервативной политики, но «качественным» заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты».