Противников 4-дневной рабочей недели становится все меньше

Идею введения 4-дневной рабочей недели сегодня поддерживает каждый второй россиянин, а число ее противников меньше, чем когда-либо. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиянин (49%) поддерживает идею введения 4-дневной рабочей недели в России, тогда как против выступают 28% (это самое низкое значение за последние 4 года).

Чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников 4-дневки: если среди опрошенных до 34 лет их 55%, то среди старшего поколения – только 39%. Реже других одобряют идею сокращения рабочей недели те, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб. в месяц (40%). Женщинам мысль о трех выходных нравится больше, чем мужчинам (51% против 47% соответственно).

Среди россиян, работающих по графику пятидневной рабочей недели, 64% уверены, что смогли бы выполнить за 4 рабочих дня столько же работы, сколько и за 5. Не справился бы с такой задачей каждый пятый (21%).

Готовность больше успевать женщины выражают чаще мужчин (67% против 62%). Тех, кто способен уложить все рабочие дела в 4 дня дела, больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди старшего поколения (73% против 54%).

День, который освободился бы в случае введения 4-дневки, 27% россиян готовы тратить на семью, каждый четвертый (25%) – на отдых, а 15% занимались бы саморазвитием и повышением квалификации. Подработку на освободившееся время нашел бы каждый седьмой (14%), домашними делами занялся бы каждый девятый (11%), а личными вопросами – каждый одиннадцатый (9%). По 8% опрошенных потратили бы дополнительный выходной на активный отдых и на хобби, по 2% – на путешествия и здоровье, по 1% – на чтение книг и походы в театры и музеи. Другие варианты назвали 4% россиян: упоминалось ведение блогов, компьютерные игры, уход за собой, встречи с друзьями, написание книг и проч.

Тех, кто потратил бы освободившийся день на семью, домашние дела и хобби, больше среди женщин, а тех, кто предпочел бы заняться саморазвитием и найти подработку, – среди мужчин.