Наличие партнера больше влияет на самооценку женщин, чем мужчин

47% мужчин и 61% женщин признались, что наличие партнера и отношений напрямую влияет на их самооценку, повышая ее. Такие данные получены в ходе совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и сети сайта знакомств Мамба среди 2462 россиян.

50% мужчин и 54% женщин ощущают себя комфортнее именно в отношениях. Четверть россиян, которые состоят в отношениях, в большинстве своем ощущают счастье, им нравится вместе с партнером проводить досуг, ездить в отпуск в новые места (18% опрошенных).

18% женщин испытывают тревогу, связанную с тем, правильный ли они сделали выбор, еще 8% сомневаются, подходят ли они своим партнерам. 9% мужчин признались, что они устали от отношений, им хочется побыть в одиночестве. 5% отмечают, что часто ревнуют свою вторую половинку, что приводит к тревоге.

Чтобы справиться с негативом, половина женщин и мужчин обсуждают проблемы в отношениях со своим партнером, еще 25% женщин и 21% мужчин – с друзьями.

12% женщин и 8% мужчин обращаются за помощью к психологу (как индивидуально, так и в паре). Пик обращений к семейным психологам был замечен в 2021 году (+133% по сравнению с 2020 годом). Однако и сейчас семейная терапия продолжает рост. Порядка четверти всех обращений к психологам в 2022 году приходилось именно на решение конфликтов в отношениях (индивидуально и в паре).

19% мужчин и 21% женщин грустно без отношений, им хочется испытывать любовь и нежность. 34% мужчин и 45% женщин тоже ощущают грусть без пары, но только иногда. При этом 5% мужчин и 3% женщин сталкиваются с давлением со стороны окружающих из-за отсутствия отношений.