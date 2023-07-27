Иркутянка похитила у пенсионерки 235 тысяч рублей, обещая снять с нее порчу

Полицейские разыскивают женщину, которая похитила у 75-летней пенсионерки в Иркутске 235 тысяч рублей, пока снимала с нее порчу, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Аферистка сама пришла в квартиру иркутянки и постучалась к ней: гостья сообщила, что голодна и попросила воды. Проследовав за хозяйкой, она также заявила, что чувствует негативную ауру и «нависшую порчу». Назвав себя «потомственной ведуньей», она предложила провести обряд очищения и снять проклятье, попросив для ритуала наличные деньги.

Доверившись, жертва передала собеседнице конверт с накопленными сбережениями. В течение нескольких минут она проводила различные манипуляции, имитируя «обряд», затем упаковала конверт в газету и убрала в платок, после чего скрылась.

«При этом «колдунья» настоятельно наказала женщине 13 дней не прикасаться к свертку. Уже через несколько минут бабушка развернула материю и увидела, что 235 тысяч рублей исчезли», – пояснили полицейские.

Составлен фоторобот разыскиваемой. На вид ей примерно 40 лет, она худощавого телосложения, ее рост составляет примерно 165-170 см. Она была в сером пиджаке и цветном платке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется его расследование и розыск подозреваемой.