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Скейт-площадку в парке «Комсомольский» в Иркутске-2 достроили: как она выглядит

Первая скейт-площадка появилась на территории парка «Комсомольский» в микрорайоне Иркутск-2: она оборудована специальными трамплинами и горками, рассказали в пресс-службе мэрии.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Участок вокруг спортивного сооружения будет отсыпан грунтом. Рядом дополнительно установят игровой комплекс для детей. Согласно контракту, работы нужно было завершить 1 сентября, однако подрядчик справился быстрее. Ему осталось лишь провести небольшое благоустройство рядом.    

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Кроме того, в этом году начат второй этап благоустройства парка «Комсомольский» по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Помимо нового спортивного объекта на территории появится аллея Авиаторов. Для ее оформления используют авиационную тематику.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Еще сейчас устанавливают сцену для проведения мероприятий. Затем смонтируют освещение и малые архитектурные формы. От переулка Пулковского в сторону ДК имени Юрия Гагарина обустроят велодорожку. Также предусмотрена площадка для выгула собак.

Всего запланировано четыре этапа благоустройства парка.


<p>Фото мэрии Иркутска</p> <p>Фото мэрии Иркутска</p> <p>Фото мэрии Иркутска</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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