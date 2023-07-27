Скейт-площадку в парке «Комсомольский» в Иркутске-2 достроили: как она выглядит

Первая скейт-площадка появилась на территории парка «Комсомольский» в микрорайоне Иркутск-2: она оборудована специальными трамплинами и горками, рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото мэрии Иркутска

Участок вокруг спортивного сооружения будет отсыпан грунтом. Рядом дополнительно установят игровой комплекс для детей. Согласно контракту, работы нужно было завершить 1 сентября, однако подрядчик справился быстрее. Ему осталось лишь провести небольшое благоустройство рядом.

Фото мэрии Иркутска

Кроме того, в этом году начат второй этап благоустройства парка «Комсомольский» по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Помимо нового спортивного объекта на территории появится аллея Авиаторов. Для ее оформления используют авиационную тематику.

Фото мэрии Иркутска

Еще сейчас устанавливают сцену для проведения мероприятий. Затем смонтируют освещение и малые архитектурные формы. От переулка Пулковского в сторону ДК имени Юрия Гагарина обустроят велодорожку. Также предусмотрена площадка для выгула собак.

Всего запланировано четыре этапа благоустройства парка.