Знаменское: из предместья в новый городской центр

Работа над этим масштабным проектом комплексного развития одной из территорий Иркутска идёт второй год. По мнению экспертов, он является одним из амбициознейших в России. В реализации задуманного заинтересованы и архитекторы, и строители, и девелоперы, и банки, и власть, и предприниматели, и, конечно, обычные горожане. Проект развития Знаменского предместья и то, как реновация этой территории Иркутска повлияет на будущую градостроительную историю города, обсудили в деловой программе IX Байкальского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД). Самые интересные моменты – в нашем материале.

«Амбициознейший» проект

Основные параметры проекта «Комплексное развитие территории «Знаменское предместье», с которыми участников саммита познакомил заместитель председателя правительства Иркутской области Павел Писарев, поражают своим «размахом».

По информации чиновника, общий градостроительный потенциал площадки – 1,1 млн квадратных метров жилого фонда, который планируется реализовать до 2036 года. При этом запланировано расселить около 370 тысяч кв. м ветхого и аварийного жилья.

Однако, как считают разработчики проекта, перспективы по строительству нового жилфонда в предместье даже больше – от 1,5 млн кв. м до 2,5 млн кв. м.

Для сравнения: по данным министерства строительства Иркутской области, в 2022 году в регионе было введено чуть более 1,2 млн кв. м жилья, из которых только 30% приходится на долю многоквартирных домов. Так что мнение экспертов РГУД, озвученное исполнительным директором гильдии Еленой Бодровой, что Знаменское предместье – это «один из амбициознейших проектов городского развития в принципе в стране», вполне оправданно.

Павел Писарев также рассказал, что конкретно под развитие площадки Знаменского предместья правительство Иркутской области получило инфраструктурный бюджетный кредит в общем объёме более 5 млрд рублей. Деньги уже направлены на проектирование и строительство теплового луча по улице Баррикад и реконструкцию двух объектов водоотведения. Это канализационный трубопровод от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Донской) и напорные трубопроводы от КНС-20а по улицам Баррикад – Рабочего Штаба до КОС правого берега Иркутска.

– Подрядчики уже приступили к работе, и это радует, – подытожил зампред областного правительства.

«Знамение» предстоящих преобразований

Общее настроение презентации развития Знаменского предместья задал руководитель масштабного, сложного и очень интересного проекта, заслуженный архитектор Российской Федерации Игорь Козак, который представил, скажем так, его описательную часть.

– Знаменское предместье – это классический пример многофункционального использования городской территории, где есть всё – начиная от судебных инстанций и заканчивая различными производствами. Жилой фонд в основном представлен частным сектором, а также многоквартирными двух, трёх и пятиэтажными домами. На территории достаточно много памятников и все они, сконцентрированы в основном в районе улицы Баррикад, – рассказал Игорь Козак.

Поэтому очень важным элементом проекта комплексного развития предместья его разработчики – а это большая команда из нескольких проектных групп – считают программу реновации исторических кварталов в районе Казанского храма. Как отметил Игорь Козак, это будет своеобразное продолжение истории двух проектов, которыми по праву гордится наш город: 130-го квартала и Иркутских кварталов.

Кроме этого, говоря о концепции развития предместья, архитектор отметил, что особое внимание было уделено такому важному элементу, как зелёный каркас города.

– В Иркутске катастрофически не хватает зелёных насаждений и парков, и появление дополнительной парковой инфраструктуры в районе Знаменского предместья будет работать не только на эту территорию, но и весь город, – прокомментировал Игорь Козак.

Ещё одним «алмазом» территории он назвал реку Ушаковку, которая сейчас, по его оценке, достаточно неприглядная, а когда-то была одним из любимых мест отдыха горожан.

– Наша задача вернуть это значение реке, а прекрасная набережная объединит весь город, – считает архитектор. Кроме этого, объединяющим элементом должна стать и новая транспортная схема, которая свяжет два берега реки вело- пешеходными мостами. Наличие такой инфраструктуры обеспечит доступность Знаменского предместья с центром города всего за пять – десять пешеходных минут.

Кстати, чуть позже, в беседе с корреспондентом Газеты Дело, Игорь Козак сделал акцент на том, что Знаменское предместье – это как раз и есть настоящий центр Иркутска, но возможности территории при этом реализованы максимум на 15% от её потенциала.

– Это интересная история: если поставить циркуль в этом районе и провести окружность, то чётко выяснится, что центр города не в историческом центре, а именно здесь, – пояснил архитектор.

А новый смысл и значение этому району, как центру города, по убеждению Игоря Козака, может придать главная транспортная ось предместья – улица Баррикад, которая должна приобрести вид столичного проспекта с современной застройкой переменной этажности и с высотными акцентами.

Более того, архитектор уверен, что сейчас – самое подходящее время, чтобы вернуть улице её историческое красивое название – Знаменский проспект, как знамение предстоящих преобразований, которые в перспективе будут определять лицо Иркутска и его развитие в градостроительной области.

Взгляд со стороны

Мнением о проекте комплексного развития Знаменского предместья с участниками поделился вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль, назвав его очень сложным, масштабным и интересным.

– Проект реально задаёт очень высокие стандарты комфортного, благополучного и безопасного проживания граждан. Видно, что команда разработчиков проделала потрясающую работу, и я, как говорится, снимаю шляпу перед коллегами.

Тем не менее, Андрей Бриль выделил несколько конкретных моментов, которые, на его взгляд будут важны для того, чтобы проект реально «полетел», а не остался просто красивой презентаций.

Во-первых, это вопрос формирования земельных участков: кто, как и по какой схеме будет этим заниматься.

Во-вторых, расселение ветхого и аварийного жилья, источники его финансирования, и кто за этот процесс будет отвечать.

В-третьих, это разработка экономической модели территории, необходимость в которой есть уже сейчас. И в этом вопросе, по мнению эксперта, партнёром иркутских девелоперов может выступить ДОМ.РФ – как структура, которая поможет сформировать правильную экономическую модель.

И четвёртый вопрос – это формирование пула девелоперов или выбор ленд-девелопера, который будет заниматься этим проектом.

– Это совершенно безальтернативная история, которой вам тоже надо заниматься прямо сейчас. Я думаю, в Иркутске есть силы и компании, которые готовы для такого большого проекта, – прокомментировал Андрей Бриль. – Кроме этого нужен Проектный офис, в который должны входить концептуальные разработчики проекта, администрация города, девелоперы и внешние эксперты, например, из представителей Российской гильдии управляющих и девелоперов.

Заниматься перечисленными вопросами вице-президент РГУД посоветовал уже сейчас, несмотря на то, что конкретная работа по проекту, казалось бы, только начинается.

– Надо, чтобы в эту работу началось включение всех, кто может быть полезным в реализации проекта «Комплексное развитие территории «Знаменское предместье». Это и будет результатом XI Байкальского саммита РГУД в Иркутске, – подытожил Андрей Бриль.

Николай Самойлов

Комментарии

Наталья Гершун, министр экономического развития Иркутской области:

– Наша экономика не может развиваться без строителей и девелоперов, потому что они дарят нам интересные идеи, которые в дальнейшем становятся драйверами движения вперёд. Министерство, конечно, со своей стороны будет в дальнейшем создавать необходимые условия для реализации таких сложных, важных и нужных проектов, которыми мы должны гордиться. Это и предоставление земельных участков в аренду без торгов, и инфраструктурные кредиты, и налоговые льготы. Мы готовы «затачивать» существующие механизмы адресно под любой классный проект по изменению территории, на которой живём. А без девелоперов такое преображение не случится.

Александр Галкин, министр строительства Иркутской области:

– Комплексное развитие Знаменского предместья – один из самых многообещающих градостроительных проектов Иркутска, который изменит и облик города, и его экологию. Будет снесено аварийное и ветхое жильё, на месте которого построят современные дома, строительство теплового луча позволит закрыть более 15 котельных, благоустройство реки Ушаковка создаст новое место отдыха для горожан.

Когда начинали концептуально прорабатывать эту идею и реализацию проекта, все понимали, что легко не будет, потому что масштабные задачи так не решаются. Но в конечном результате заинтересованы и правительство Иркутской области, и администрация Иркутска, между всеми ветвями власти есть чёткое взаимодействие, что позволяет говорить о том, что проект будет реализован.