Свыше 64 тысяч человек вакцинировали от кори с начала года в Иркутской области

Жителей Иркутской области вакцинируют от кори – с начала года прививку сделали свыше 64 тысяч человек, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«С начала 2023 года в Иркутской области вакцинацию против кори получили 23588 человек, в том числе 14518 детей. Ревакцинировано 41296 человек, включая 19381 ребёнка», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день привито 79% от годового плана, ревакцинировано – 96%. Плановые прививки проводятся детям в 12 месяцев (вакцинация) и в 6 лет (ревакцинация). Взрослых прививают, при отсутствии сведений о ранее проведенных прививках, до 35 лет.

Отдельным категориям, составляющим группу риска инфицирования корью, иммунизация проводится в плановом порядке до 55 лет. Лицам, подвергшимся риску инфицирования при контакте с больным корью либо с подозрением на корь, при отсутствии сведений о двух проведенных ранее прививках проводят иммунизацию без ограничения возраста, иммунизация проводится в максимально короткие сроки.

В перечне отдельных категорий, составляющих группу риска инфицирования корью работники медицинских и образовательных организаций, предприятий торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы. Лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, не болевшие корью ранее, не привитые, привитые однократно или не имеющие сведений о прививках против кори.