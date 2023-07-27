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Корью в Иркутской области заболели 13 человек

Окончательный диагноз «корь» поставили 13 жителям Иркутской области за последние полгода, рассказал министр здравоохранения региона Алексей Шелехов.

Для проведения мероприятий среди контактных в очагах куплено 6100 доз живой корьевой вакцины. Для минимизации рисков распространения болезни среди населения региона проведено дополнительное исследование привитости детей на педиатрических участках и в образовательных организациях, а также иные меры профилактики.

Плановые прививки детям в Иркутской области проводятся в соответствии с национальным календарем. В сентябре ожидается поставка в регион комплексной вакцины для профилактики кори, паротита, краснухи. Вакцина нарабатывается на производственных площадках отечественных производителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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