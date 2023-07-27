Сервис «Максим» протестирует применение нового закона о такси в Иркутской области

Сервис для заказа такси «Максим» опробует применение нового закона о такси в Приангарье – эксперимент состоится в понедельник, 31 июля, рассказали в организации.

С 6:00 до 9:00 в Иркутске, Ангарске, Баклашах, Большом Лугу, Маркова, Мегете, Олхе, Смоленщине, Хомутово, Шелехове будет закрыт доступ к заказам водителям, не соответствующим требованиям Федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации…».

В частности, возить пассажиров не смогут автомобилисты, у которых отсутствуют путевые листы, предрейсовый техосмотр, шашечки, фонарь на крыше и так далее.

В министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области направлено уведомление с целью учесть дополнительную нагрузку на городской пассажирский транспорт в указанный период. Тестирование работы по новым правилам является вынужденной мерой, необходимой для подготовки к началу действия в России нового закона о такси.