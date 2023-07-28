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Режим ЧС ввели в Катангском районе Иркутской области из-за лесных пожаров

Принято решение о введении в Катангском районе Иркутской области режима ЧС из-за лесных пожаров, передает пресс-служба регионального кабмина.

Он позволит привлечь к ликвидации возгораний дополнительные силы и средства. В Катангский район накануне переброшено 85 работников парашютно-десантной пожарной службы. Здесь на сегодня замечено пять очагов.

Также два пожара выявлено в Бодайбинском и один – в Мамско-Чуйском районах. Туда тоже направлены силы для тушения огня. Всего задействованы 172 человека, а также вертолет Ми-8, прибывший из Красноярского края на 100 летных часов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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