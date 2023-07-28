ПСБ: Рост производства в июне продолжается

В июне 2023 года промышленное производство незначительно замедлило рост, но его темпы остались достаточно высокими (+6,5% г/г, после +7,1% г/г в мае). По итогам первого полугодия промышленность выросла на 2,6% г/г.

Весь второй квартал фиксировалось расширение выпуска промышленной продукции относительно докризисных уровней 2021 года (уровень 2 кв. 2021 года превышен на 3,5%, а первого полугодия 2021г. на 3,8%).

Исключая календарный и сезонный факторы, в июне рост промышленности приостановился (0% м/м в июне, после 0,7% м/м в мае и 1,7% м/м в апреле). При сокращении добычи сектор, вероятно, исчерпал потенциал наращивания общего выпуска продукции.

Рост выпуска промышленной продукции наблюдается по широкому кругу отраслей. Прогноз динамики промышленного производства в 2023 году незначительно улучшен (до 3% г/г с 2,7% г/г), и это позволяет повысить прогноз роста реального ВВП (до 2% с 1,8%).

Главным драйвером роста промышленности остается обработка (около 2/3 промышленности), объемы выпуска продукции в которой расширяются за счет ОПК, увеличения внутреннего спроса (строительство, конечное потребление и т.д.). В июне рост обработки усилился (+13,1% г/г, после 12,8% г/г в мае и +8% в апреле). За первое полугодие рост в секторе составил 6,2% г/г.

Практически все отрасли показывают рост физических объемов производства относительно докризисного 2021 года. Наиболее высокий расширенный рост в первом полугодии показали:

электроника (+46% к 1 полугодию 2021 года);

металлоконструкции (+31%);

мебель (+20%);

прочий транспорт (+19%);

лекарства (+17%);

электрическое оборудование (+17%);

резина и пластмасса (+8%);

стройматериалы (+7%);

пищевая промышленность (+7%).

Перечень отраслей, производство в которых остаётся ниже докризисных значений стабильный, но достаточно узкий: деревообработка, текстильная промышленность, производство бумаги и производство автомобилей. Деревообработка и автопром вряд ли смогут быстро вернуться к прежним уровням производства (относительно 1Н 2021г. спад на 12% и 46% соответственно). Производство бумаги почти восстановилось (-1% к докризисному уровню), а текстильная промышленность восстановится вероятно, ближе к концу года (-5% к уровню 1Н 2021 года).

Добыча полезных ископаемых в июне возобновила спад объемов деятельности, после 2-х месяцев роста (-1,7% г/г, после +1,9% г/г в мае и +3,1% г/г в апреле). Относительно первого полугодия 2021 года в добыче сохраняется небольшой рост (+1,9%), хотя относительно пиковых уровней 2019 года сектор пока отстает на 2,1%.

Продолжался рост добычи угля (в июне +2,3% г/г, +1,2% г/г за полугодие). Предоставление отраслевых услуг пытается отыграть просадку начала года (+4,3% г/г в июне и -1,5% г/г за полугодие), как и добыча металлических руд (+1% г/г в июне и -2% г/г за полугодие). Добыча прочих полезных ископаемых в июне сильно просела (-14,8% г/г, за полугодие -5,9% г/г). Данные по нефтегазовому сектору остаются закрытыми.

Энергетика в июне вернулась к росту (+1,8% г/г и -0,3% г/г за полугодие), за счет увеличения производства электроэнергии АЭС и ТЭС. Также зафиксирован рост в наименее весомом сегменте промышленности - водообеспечении и экологии (+3% г/г за июнь, при -5,9% г/г за полугодие). Ждем закрепления позитивного тренда в отрасли за счет эффекта низкой статистической базы второй половины прошлого года.

Вывод. Рост обрабатывающей промышленности приобрел устойчивый характер и будет «тянуть» за собой другие сегменты промышленности. Практически все отрасли обработки обновляют максимумы по физическому объему производства. Текущий рост может и не самый эффективный, с точки зрения расширения экономического потенциала, так как в значительной степени основан на выпуске продукции ОПК. Однако, этот рост позволяет экономике быстрее адаптироваться к работе в новых условиях и пройти структурную трансформацию с меньшими потерями.

Динамика промышленности пока продолжает опережать прогнозы, что позволяет скорректировать вверх ожидания по экономическому росту в текущем году (прогноз ВВП улучшен с +1,8% до +2%). Однако, во втором полугодии высоковероятно некоторое замедление роста промышленности за счет сектора добычи полезных ископаемых. Впрочем, вероятность дополнительного улучшения экономических прогнозов также остается высокой.