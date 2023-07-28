Зарплатную гонку на рынке труда Иркутской области прогнозируют эксперты

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, как изменились зарплатные предложения в Иркутской области по сравнению с прошлым годом, а также каким специалистам работодатели сейчас предлагают наиболее высокие зарплаты в регионе.

По итогам июня, медианная предлагаемая зарплата составила в Иркутской области составила 64 093 рублей, и это на 29% больше, чем в целом по стране (49 683 рублей). А наиболее высокие медианные зарплаты в Сибири в июне предлагали работодатели в Омской области (64 456 рублей) и Красноярском крае (64 187 рублей).

Топ-10 профсфер с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами в Иркутской области сейчас выглядит так:

«Добыча сырья» (112 747 руб. – уровень предлагаемых зарплат, в среднем),

«Сельское хозяйство» (104 054 руб.),

«Транспорт, логистика, перевозки» (100 736 руб.),

«Строительство, недвижимость» (94 676 руб.),

«Автомобильный бизнес» (91 794 руб.),

«Рабочий персонал» (89 592 руб.),

«Стратегия, инвестиции, консалтинг» (88 653 руб.),

«Высший и средний менеджмент» (80 831 руб.),

«Производство, сервисное обслуживание» (80 043 руб.),

«Закупки» (75 315 руб.).

Рост предлагаемых зарплат становится одним из ключевых трендов на рынке труда в 2023 году, и эксперты говорят уже не только о его плюсах, но и рисках.

«Если есть дефицитный ресурс (в нашем случае – это люди) и есть спрос на этот ресурс (мы видим, как вакансии «летят» вверх), любой экономический агент, заинтересованный в этом ресурсе, будет стремиться завладеть им любой ценой. Что важно отметить – это происходит без какой-либо связи с ростом производительности труда. Для экономики это, мягко говоря, не очень хорошо. Я бы назвала это одной из главных «болей» бизнеса и экономического блока, поскольку получается замкнутый круг: экономика развивается, компаниям нужны люди, людей нет, в итоге бизнес вынужден переплачивать, залезая в пустой карман. Эта история не способствует процветанию рынка. Тот же самый «разгон» зарплат мы наблюдали в 2008 году», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.