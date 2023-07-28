Зарплатную гонку на рынке труда Иркутской области прогнозируют эксперты

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, как изменились зарплатные предложения в Иркутской области по сравнению с прошлым годом, а также каким специалистам работодатели сейчас предлагают наиболее высокие зарплаты в регионе.
По итогам июня, медианная предлагаемая зарплата составила в Иркутской области составила 64 093 рублей, и это на 29% больше, чем в целом по стране (49 683 рублей). А наиболее высокие медианные зарплаты в Сибири в июне предлагали работодатели в Омской области (64 456 рублей) и Красноярском крае (64 187 рублей).
Топ-10 профсфер с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами в Иркутской области сейчас выглядит так:
- «Добыча сырья» (112 747 руб. – уровень предлагаемых зарплат, в среднем),
- «Сельское хозяйство» (104 054 руб.),
- «Транспорт, логистика, перевозки» (100 736 руб.),
- «Строительство, недвижимость» (94 676 руб.),
- «Автомобильный бизнес» (91 794 руб.),
- «Рабочий персонал» (89 592 руб.),
- «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (88 653 руб.),
- «Высший и средний менеджмент» (80 831 руб.),
- «Производство, сервисное обслуживание» (80 043 руб.),
- «Закупки» (75 315 руб.).
Рост предлагаемых зарплат становится одним из ключевых трендов на рынке труда в 2023 году, и эксперты говорят уже не только о его плюсах, но и рисках.
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«Если есть дефицитный ресурс (в нашем случае – это люди) и есть спрос на этот ресурс (мы видим, как вакансии «летят» вверх), любой экономический агент, заинтересованный в этом ресурсе, будет стремиться завладеть им любой ценой. Что важно отметить – это происходит без какой-либо связи с ростом производительности труда. Для экономики это, мягко говоря, не очень хорошо. Я бы назвала это одной из главных «болей» бизнеса и экономического блока, поскольку получается замкнутый круг: экономика развивается, компаниям нужны люди, людей нет, в итоге бизнес вынужден переплачивать, залезая в пустой карман. Эта история не способствует процветанию рынка. Тот же самый «разгон» зарплат мы наблюдали в 2008 году», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.