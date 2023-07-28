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Азиатско-Тихоокеанский банк подключился к китайской платежной системе Union Pay

Азиатско-Тихоокеанский банк начал выпуск дебетовых карт «АТБ 2.0» международной платежной системы UnionPay. Открыть счёт можно в рублях или китайских юанях.

Карта позволяет совершать покупки в иностранных интернет-магазинах, а также производить оплату и получать наличные средства на территории России и за границей в более чем 150 странах мира. Список доступных стран размещен на сайте UnionPay.

Для карт «АТБ 2.0» платежной системы UnionPay предусмотрен кэшбэк до 7% от безналичных покупок, начисление до 5% на остаток (для карт в рублях) и расширенный до 1 млн рублей ежемесячный лимит на снятие наличных средств.

Получить более подробную информацию об условиях обслуживания карт UnionPay можно в отделениях банка, на сайте АТБ или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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