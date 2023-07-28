Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам. Диапазон ставок теперь составляет:

по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток – 0,01 – 7,50% годовых.

по накопительным счетам «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток – 0,01 - 9%* годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».