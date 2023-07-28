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Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам

Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам. Диапазон ставок теперь составляет:

  • по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток – 0,01 – 7,50% годовых.
  • по накопительным счетам «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток – 0,01 - 9%* годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* 9% – ставка в рамках акции «Новый клиент», в которой могут участвовать новые клиенты, ранее не имевшие счетов в Банке Уралсиб, или открывшие первый счет в Уралсибе не ранее 30 календарных дней до даты открытия накопительного счета «На каждый день». Для новых клиентов максимальная сумма счета для начисления указанных процентов 1 500 000 руб. (включительно). На сумму свыше 1 500 000 руб. проценты начисляются по базовой ставке. Подробнее об акции.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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