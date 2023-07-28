Мобильная версия интернет-банка ПСБ для частных клиентов вошла в тройку лучших в России

ПСБ вошел в тройку лидеров в рейтинге лучших мобильных версий интернет-банков в России для частных лиц . Рейтинг составлен на базе исследования Mobile Web Banking Rank 2023, проведенного агентством Markswebb, и оценивает функциональность и эффективность самых популярных мобильных версий интернет-банков с точки зрения удобства и скорости сервиса.

Эксперты Markswebb отметили, что мобильная версия интернет-банка ПСБ содержит функциональные и удобные решения - подтягивание личных данных из «Госуслуг» для новых клиентов, выпуск пластика к дебетовой виртуальной карте, заказ обратного звонка от банка и др., а также наиболее полно и качественно решает задачи по заказу справок, перевыпуску карт, управлению лимитом по кредитной карте.

Высокая оценка ПСБ в рейтинге отражает уровень клиентского опыта при решении финансовых задач в цифровых каналах, при этом клиенту доступен полный функционал мобильного и интернет-банка ПСБ с привычной понятной навигацией и интерфейсом.