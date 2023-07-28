За полгода в Иркутской области построили 8,5 тыс. квартир

Это на 1,4 тыс. больше, чем годом ранее. Данные приводит Иркутскстат.

Жилищное строительство в Иркутской области сохраняет положительную динамику. За шесть месяцев 2023 года построено 8565 квартир, на 1444 больше, чем годом ранее.

Введено в строй жилье общей площадью 761,5 тыс. кв. м, на 16% больше, чем год назад. Значительный рост (на 25%) отмечен в сельской местности, на эти территории приходится больше половины (56%) общего ввода. Активно строятся дома и в городских населенных пунктах (рост на 6%).

Как и в прошлом году, высокими темпами отличается индивидуальное жилищное строительство, возросшее на 17%. Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 555,1 тыс. кв. метров, это почти три четверти (73%) введенного в регионе жилья. Организации-застройщики увеличили объем сдачи на 12%.

Иркутский район стабильно лидирует среди муниципальных образований региона как по общей площади, так и в расчете на 1000 жителей. Здесь введены в строй индивидуальные дома и многоквартирные здания общей площадью 396,6 тыс. кв. м., по 2397 квадратов в расчете на 1000 жителей, что в 7 раз превышает областной уровень (325 кв. м).

Второе и третье место по вводу жилья (с учетом числа жителей) занимают Ольхонский и Шелеховский районы, где сдано под ключ соответственно 673 и 481 кв. метров на 1000 населения.

В областном центре принято в эксплуатацию 20 многоквартирных домов и 208 индивидуальных, общая площадь введенного жилья – 156,9 тыс. кв. м.

За 6 месяцев 2023 года в Приангарье выполнено строительных работ на сумму 114,2 млрд рублей, сдано в эксплуатацию 4594 здания, из них 109 нежилых (промышленные, коммерческие, учебные, административные и др.).