Назван размер дисконта при продаже «вторички» в ипотеку

Эксперты Домклик Сбербанка определили, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижали стоимость квартиры при продаже жилья в ипотеку Сбера в июне 2023 года.

Разница в стоимости вторичной квартиры по сделкам и по соответствующему объявлению (величина торга) для крупнейших регионов и регионов, лидирующих по количеству ипотечных сделок. Приведены актуальные данные на июнь 2023 года. Также указана величина изменения с мая 2023 года (%).

С февраля этого года величина торга, по данным Домклик, выросла с 0,9% до 1,2%. Однако июньское значение по-прежнему ниже, чем во втором полугодии 2022 года (1,3%).

Где самые большие скидки на квартиры

В июне наибольший размер скидок зафиксирован в Тюменской области (2,5%), Краснодарском крае (2,3%) и Воронежской области (2,1%). Высокие значения величины торга наблюдались в этих регионах на протяжении всего полугодия.

При этом в июне количество регионов, где величина торга превышает 2% от стоимости квартиры, возросло: к Воронежской области и Краснодарскому краю добавились Тюменская область и Республика Татарстан.

Где продавцы не готовы уступать в цене

А вот список регионов, где продавцы в меньшей степени готовы на уступки, за месяц почти не изменился. По данным Домклик, наименьший дисконт вновь отмечен в Челябинской области (около 0%, то есть практически отсутствует), Московской области (0,5%), Нижегородской области (0,7%), Красноярском крае (0,7%) и Свердловской области (0,8%).

Ранее аналитики Домклик отмечали, что уверенность продавцов и степень готовности идти на уступки в процессе сделки зависят от множества факторов. На примере Челябинска было показано, что на величину дисконта влияет не только покупательская активность, но и уровень доступности других типов жилья (новостройки, загородная недвижимость, ИЖС).

Как считали аналитики

Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе (среднее арифметическое). Параметр отражает, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя.