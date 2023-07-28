EXEED RX: 3 причины увидеть новинку премиум-класса

Китайские автопроизводители завоевывают иркутский рынок, уверенно конкурируя и с европейскими, и с японскими машинами. Накануне EXEED представил долгожданную новинку – премиальное кросс-купе EXEED RX. «Космический уровень комфорта – по отнюдь не космическим ценам», – так говорят о новой модели представители бренда. Первые три авто – уже в Иркутске. Портал SIA.RU поговорил с директором по маркетингу ГК «Кузьмиха» Александром Цветковым и выяснил, почему стоит отправиться на тест-драйв.

«Китайский автопром стремительно развивается и завоевывает рынок. EXEED RX – это не просто шаг вперед, это настоящий технологический прорыв, выход на совершенно новый уровень. Будущее уже наступило», – говорит Александр Цветков.

По его словам, качество и комфорт нового кросс-купе, реализованные в нем технологии – действительно космического уровня. При этом цена новинки –отнюдь не космическая: EXEED RX будет продаваться не дороже, чем существующие флагманы марки, – порядка 5 млн рублей.

1. ЖЕЛЕЗО

Мощность – 249 л.с., 2.0 литра, бензин, турбо

Семиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями

385 ньютон-метров крутящего момента

7,6 секунды до сотни

Регулируемая жесткость амортизаторов с электромагнитным управлением

Полный привод с жесткой блокировкой «центра» и 7 режимами движения

7 лет, или 200 000 км гарантии

Футуристичный и эмоциональный дизайн, удостоенный золотой награды Международной премии в области дизайна (IDA)

Александр Цветков: «Новинка изначально позиционируется как кросс-купе, то есть машина для удовольствия, для драйва. При этом она достаточно практична благодаря просторному салону и высокому дорожному просвету. Жёсткой блокировки «центра» в схеме полного привода китайские автопроизводители для EXEED раньше не предлагали; не было в машинах EXEED ранее и переменной жёсткости подвески. Теперь же она может подстраиваться под режим движения, быть как комфортной и мягкой для плохих дорог, так и жесткой для активной скоростной езды. Это очень круто».

2. БЕЗОПАСНОСТЬ

Более 20 ассистентов водителя

Камера кругового обзора с функцией «прозрачное шасси»

Александр Цветков: «Многие реализованные в EXEED RX решения «работают» на безопасность. Так, в распоряжении водителя – более 20 электронных помощников движения. Также в новом кросс-купе реализована функция «прозрачного шасси» – так создается, по сути, 3D-обзор. Когда автомобиль двигается по препятствию, можно наблюдать его через капот, видеть ямы и камни под колёсами. Это очень важно для безопасного движения не только по шоссе, но и по бездорожью».

3. КОМФОРТ

Изогнутый сдвоенный дисплей с диагональю 24 дюйма

5 режимов массажа кресел

Вентиляция кресел первого и второго ряда

Мощный процессор Snapdragon 8155 для систем мультимедиа

Полный зимний пакет

Аудиосистема SONY с 14 динамиками и сабвувером

Проекционный дисплей на лобовое стекло

Система очистки, ионизации и ароматизации воздуха

6 уникальных цветов окраски кузова, от «галактического серого» до «бескрайнего черного»

Александр Цветков: «EXEED RX – действительно «космическая» новинка, и это читается на всех уровнях, в том числе в окраске кузова. «Бескрайний чёрный», «галактический серый», «метеоритный зелёный» – цветовая гамма своеобразная, оттенки непростые. Такой экстерьер будет выделять авто среди других. Это настоящий эксклюзив».

Три первых премиальных кросс-купе EXEED RX, выполненные в цветах «зеленый метеорит», «белый кристалл» и «галактический серый», уже ждут своих владельцев в «EXEED Центр Кузьмиха». Записаться на тест-драйв можно по телефону (3952) 438 000.