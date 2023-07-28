Количество сделок на первичном рынке недвижимости бизнес-класса Москвы увеличилось на 5%

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, в течение I полугодия 2023 года на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы было продано 6 300 квартир и апартаментов, из них 3 700 лотов было реализовано с апреля по июнь, что соответствует уровню допандемийного периода 2018-2019 гг.

Объем предложения на конец июня составил 15 900 квартир и апартаментов общей площадью более 1 млн кв. м (+15% за полугодие и +25% за год). Средневзвешенная цена предложения в новостройках бизнес-класса также продемонстрировала положительную динамику (+2%) и составила 495 000 руб./кв. м. В связи с увеличением спроса число акций сократилось, а крупные размеры дисконтов от 30% стали редкими. Если в I квартале 2023 года стоимость квадратного метра с учетом скидок в сегменте бизнес-класса составляла 465 000 руб., то сейчас показатель находится на уровне 478 000 руб.

В I полугодии 2023 года на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы было продано 6 300 квартир и апартаментов, что на 5% выше значения аналогичного периода прошлого года. При этом во II квартале было реализовано 3 700 лотов, что соответствует уровню стабильного допандемийного периода 2018-2019 гг. Восстановлению спроса поспособствовало в том числе сохранение специальных акций от застройщиков, также значительный вклад внесли программы ипотеки: за шесть месяцев доля сделок в рамках ДДУ с использованием ипотечного кредитования составила 60%.

По итогам I полугодия 2023 года объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы составил 15 900 квартир и апартаментов общей площадью более 1 млн кв. м.

При этом во II квартале в сегменте прекратилось расширение экспозиции, а количество представленных в продаже лотов не изменилось в сравнении с показателем I квартала. Это связано с увеличением покупательской активности на протяжении последних трех месяцев в совокупности с сохраняющейся умеренной девелоперской активностью. С апреля по июнь сегмент пополнился тремя новыми проектами. В целом, с начала этого года был объявлен старт продаж в восьми новостройках, что сопоставимо со значением I полугодия 2022 года. Однако относительно более ранних периодов фиксируется прирост объемов предложения: +15% за полугодие и +25% за год.

Средневзвешенная цена предложения в новостройках бизнес-класса продемонстрировала положительную динамику (+2%) за шесть месяцев и составила 495 000 руб./кв. м.

Различные программы скидок от застройщиков по-прежнему остаются актуальны. Однако стоит отметить, что в связи с увеличением спроса количество таких акционных лотов сократилось, а дисконты от 30% и выше стали единичными. Если в первом квартале 2023 года стоимость квадратного метра с учетом акций и скидок в сегменте составляла 465 000 руб., то сейчас показатель находится на уровне 478 000 руб.

Ольга Широкова, партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group: «С одной стороны, положительная динамика объема реализованного спроса в новостройках бизнес-класса за полугодие обусловлена эффектом низкой базы (количество сделок за первое полугодие 2022 года было минимальным за последние 5,5 лет). С другой стороны, на протяжении последних месяцев наблюдается некоторое оживление сегмента, однако пока сложно сказать, закрепится ли оно в качестве полноценного возрастающего тренда и насколько долгосрочным окажется».

По словам Натальи Сазоновой, директора департамента продаж новостроек NF Group, первое полугодие 2023 года несомненно оказалось успешным для девелоперов, работающих в сегменте бизнес-класса. Положительное изменение в объеме продаж квартир и апартаментов бизнес-класса на первичном рынке Москвы свидетельствует о растущем интересе покупателей к этому сегменту в столице. При этом важно отметить, что сохраняющиеся скидки и специальные ипотечные программы остаются важным фактором, влияющим на выбор недвижимости».