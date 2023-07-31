Новые вызовы и трансформация девелопмента. Весь IX саммит РГУД в Иркутске в обзоре SIA.RU

Трансформация девелопмента, промышленная и индустриальная недвижимость как одна из точек его роста, новые форматы арендного жилья и апартаментов и их влияние на развитие городской среды, туристическая инфраструктура и перспективы для частных инвесторов. Чтобы обсудить эти актуальные темы, а также поделиться опытом и успешными кейсами реализации проектов, познакомиться с новыми отраслевыми трендами, на площадке IX Байкальского саммита РГУД собрались более двухсот представителей профессионального сообщества. SIA.RU подготовило дайджест события, которое традиционно прошло в Иркутске в июле.

Александр Курепов. Фото А. Федорова

Арендное жильё как точка развития городов

В ходе работы саммита состоялось событие, которое открывает новую страницу в истории жилищного строительства в Иркутске: между институтом развития ДОМ.РФ, администрацией города и компанией «УКС г. Иркутска» было подписано соглашение о строительстве первого бюджетного арендного дома.

Фото А. Федорова

Проект будет реализован на муниципальном земельном участке площадью 1,15 га на ул. Верхняя Набережная – между ТЦ «Яркомолл» и АЗС «КрайсНефть». Это развивающийся район, насыщенный торговыми предприятиями, ресторанами, кафе, другими объектами коммерческой и социальной инфраструктуры, с хорошей транспортной доступностью.

Общая площадь дома на 217 квартир составит 8900 кв. м. Сдача объекта в эксплуатацию ожидается до конца 2025 года. Застройщик обещает, что здание будет максимально красивым и встроенным в городскую архитектуру, а окружающая территория – благоустроена по всем нормам, отвечающим современным запросам горожан.

– Это новая страница в развитии цивилизованного и надёжного рынка арендного жилья в Иркутске. Городской думой принято решение о возмещении платежей за найм жилых помещений работникам бюджетной сферы. Однако, в силу специфики рынка аренды, когда зачастую не заключаются договоры или они не имеют юридической силы, льготой воспользоваться проблематично. Реализация соглашения сделает процедуру более открытой, появится возможность получать компенсацию, – пояснил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Фото А. Федорова

Как рассказал Элдар Асадуллаев, заместитель директора по развитию арендного жилья ООО «ДОМ.РФ Управление активами» (Москва), эта структура с 2016 года занимается развитием рынка цивилизованной аренды жилья: коммерческой, корпоративной, льготной для отдельных категорий граждан и студенческой.

– По разным оценкам в арендном жилье в России живут от 9 до 13 процентов семей, это почти 5 млн домохозяйств, и спрос на аренду растёт, поэтому мы по поручению президента страны занимаемся развитием арендного рынка: сейчас в портфеле компании 17 проектов в семи регионах России. Профинансировано строительство около 10 тыс. квартир и апартаментов общей площадью почти 500 тыс. кв. м с современной отделкой, мебелью и техникой в жилых комплексах, с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой, – отметил Эльдар Асадуллаев.

Он также проинформировал, что при строительстве арендного дома в Иркутске будет применен механизм масштабного инвестиционного проекта (МИП), позволяющий застройщику получить землю без проведения конкурса. Ранее этой мерой уже воспользовались строители в Липецке, Тамбове и Тюмени.

Элдар Асадуллаев, заместитель директора по развитию арендного жилья ООО «ДОМ.РФ Управление активами» (Москва). Фото А. Федорова

ProDevelopment: новые форматы и точки роста

Программа сессии «ProDevelopment: новые форматы и точки роста» познакомила участников саммита с текущими трендами рынка жилья и коммерческой недвижимости. Об одном из них – цифровой трансформации бизнеса – говорила в своём выступлении руководитель по внедрению проектов Сбера (Иркутск) Инна Отпущенникова.

Она отметила, что в строительстве и девелопменте сейчас наиболее актуальны такие цифровые технологии, как умные дома, 3D-проектирование, мобильные приложения для взаимодействия жителями и виртуальные туры по новостройкам. При этом, согласно исследованию, в котором участвовали более 230 российских строительных и девелоперских компаний, существует совокупность факторов тормозящих быстрый переход на новый уровень организации бизнеса.

Ещё один тренд на рынке недвижимости, не теряющий актуальности уже несколько лет, – редевелопмент, когда в строительство жилой и коммерческой недвижимости вовлекаются территории бывших промышленных предприятий или исторические объекты. Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Санкт-Петербург), рассказала, как этот процесс идёт в северной российской столице.

Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Санкт-Петербург). Фото А. Федорова

– В основном, это – сложные территории, где присутствует ряд собственников, расположенные в центральной, исторической части города, и мы с инвесторами понимаем, что это очень сложные проекты, требующие длительной реализации. Но мы решаем эти вопросы и ищем интересантов на такие объекты. Например, мы реализовали на рынок объект на Васильевском острове, который инвестор реконструировал и приспособил под офисное здание, и продолжаем работать в этой же локации, несмотря на существующие трудности.

Тему редевелопмента продолжила директор ООО «Прибайкалье» Евгения Пуляевская. Она рассказала, как меняется облик Цесовской Набережной в историческом центре Иркутске, где ещё совсем недавно находились промышленные объекты, а также как идут работы по реконструкции расположенного здесь же объекта культурного наследия Курбатовские бани.

Кстати, в рамках саммита состоялся традиционный тур по объектам недвижимости Иркутска, среди которых были и девелоперские проекты на Цесовской Набережной. По словам участников мероприятия, побывавших на площадке Курбатовских бань в 2022-м и в этом году, их поразили темпы реализации проекта.

Фото А. Федорова

ProМКА: промышленный девелопмент

Одним из новшеств в программе XI саммита РГУД стала полноценная сессия по промышленной недвижимости. Как пояснила Елена Бодрова, увеличение темпов промышленного строительства и импортозамещение сегодня является национальной задачей и вслед за трансформацией логистических путей поставок товаров стремительно меняется карта локализации новых производств.

– Мы видим сегодня развитие существующих предприятий, создания новых производств в таких востребованных отраслях, как фармакология, лёгкая и перерабатывающая промышленность и по другим направлениям. И они нуждаются в качественном девелопменте, так как не хотят развивать какую-то новую территорию и вести себя, как девелоперы. Они хотят прийти и работать в индустриальном технопарке или использовать уже сложившиеся площади промышленных зон, – обозначила актуальность темы Елена Бодрова в беседе с SIA.RU.

Елена Бодрова, исполнительный директор Российской гильдии управляющих и девелоперов. Фото А. Федорова

Слова исполнительного директора РГУД подтвердил её коллега президент-элект РГУД, генеральный директор АО «Химград» (Казань) Айрат Гиззатуллин. Он, в частности, сделал акцент на том, что рынок индустриальной недвижимости активно развивается и его доля в первом квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022-го увеличилась в Российской Федерации с 5 до 12 процентов. При этом одним из основных драйверов роста стал уход зарубежных компаний из недружественных стран: по разным оценкам с продажей их активов было связано до 75% сделок.

Также в работе сессии «ProМКА: промышленный девелопмент» приняли участие такие топы экспертного сообщества, как генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов и его коллеги Александр Лаутин и Ольга Романец, представляющие соответственно Корпорацию развития Иркутской области и Агентство инфраструктурного развития Тюменской области, а также генеральный директор ООО «ЭКСИНКО», руководитель экспертного совета по BIM РГУД (Москва) Сергей Должников и и управляющий директор, партнёр Skladman USG (Подольск) Евгений Нумеров. Они рассказали о том, как трансформируется продукт индустриального парка, какие требования к нему предъявляются рынком сейчас и как он на эти вызовы реагирует, а также о наиболее передовых регионах и управляющих компаниях.

Фото А. Федорова

Кроме этого, участники саммита лично познакомились с одним из таких успешных примеров, впервые побывав в деловом районе Иркутск-Сити, который развивается на территории завода тяжёлого машиностроения, освободившейся в результате оптимизации производственного процесса.

И ещё раз ProТуризм

Не забыли организаторы саммита и о сфере туристско-рекреационной деятельности, которая активно развивается и диверсифицируется, став одним из крупнейших мультипликаторов региональной экономики. Ей была посвящена программа секции ProТуризм, мейнстримом которой стала тема, как привлечь частные инвестиции в развитие туризма на Байкале и какие магниты существуют для инвесторов в других территориях Иркутской области и Бурятии.

– Развиваясь продуктивно как акт гостеприимства, туризм напрямую влияет на изменения в пользовательском опыте, что отражается на необходимости кардинальных изменений в туристской инфраструктуре. Поэтому мы сейчас говорим о том, как при очень осторожном отношении к экологии, без капитального строительства на берегах Байкала, создавать комфортную инфраструктуру для туристов разного уровня достатка, под разные чеки. У нас уже есть инструменты сохранения уникальной природной составляющей, коллеги научились работать в национальных парках и на особых природных территориях, и эти факторы в совокупности дают очень интересный эффект, – отметила Елена Бодрова, подводя итог работы традиционной площадки саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов.

Фото А. Федорова

Кстати

Кроме выступлений экспертов, дискуссий по актуальным темам, туров по объектам недвижимости, в этом году на саммите впервые прошли два мастер-класса.

Так, на мастер-классе «7 раз проанализируй – один спроектируй!» спикер Ольга Трошева – руководитель Консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Санкт-Петербург) рассказала о том, как анализировать рынок, о специфике подходов к анализу в зависимости от классности объекта, региона, формата недвижимости.

Второй мастер-класс познакомил его участников с ТОП-10 критериев недвижимости, на которой зарабатывает инвестор в 2023 году. Спикером выступила Наталья Девяткова, вице-президент РГУД, генеральный директор ГК «Денова» (Тюмень), Forbes woman-2022, инвестор, основатель инвест-клуба «Деньги в квадрате».