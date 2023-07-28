На вторичном рынке продается 31 квартира с прямым видом на Кремль

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали предложение квартир на вторичном рынке недвижимости Москвы с прямым видом на Кремль.

В июле 2023 года на вторичном рынке недвижимости Москвы экспонируется 52,9 тыс. квартир. При этом объем предложения с опцией прямого вида на Кремль не превышает одной десятой процента, всего 0,06% или 31 объект.

Число предложений с прямым видом на Кремль находится на уровне 31 объекта, начиная с апреля 2022 года. В рамках четвертого месяца прошлого года также экспонировалось аналогичное число квартир. Пик подобного предложения за прошедшие три года пришелся на сентябрь 2021 года, когда в этом сегменте было выставлено 36 объектов.

Наиболее доступная квартира с прямым видом на Кремль, расположенная в ЦАО Москвы, оценивается сейчас в 27,5 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести квартиру площадью 31 кв. м., которая находится в доме, находящемся в Пресненском районе.

Самый дорогой объект с прямым видом на Кремль сейчас оценивается в 266 млн рублей. В рамках этого бюджета можно приобрести лот площадью 300 кв. м., который располагается в Таганском районе.