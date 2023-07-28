Банк «Открытие» запустил вклад «Растущий»

Новые и действующие клиенты банка «Открытие» могут оформить новый вклад «Растущий» со ставкой до 9,5% годовых

Особенность этого депозита — повышающаяся ставка. Чем дольше деньги хранятся на счете, тем выше доходность. В первые три месяца доходность по вкладу составит 6%, на отрезке 3-6 месяцев — 7%, от 6 до 9 месяцев — 8,5%, в последние три месяца — 9,5% годовых.

Вклад «Растущий» сроком на год доступен как для новых, так и для действующих клиентов банка. Минимальная сумма депозита – 50 тысяч рублей.

Оформить депозит можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах «Открытия».

Подробнее об условиях вклада «Растущий» можно узнать на сайте банка.