Больше всего на собеседовании соискателей удивляют вопросы о семейном положении

Странных вопросов на собеседованиях стало меньше. Чаще всего на интервью недоумение у соискателей вызывают вопросы о семейном положении, детях и родственниках. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Как и 10 лет назад, на первой строчке рейтинга самых странных вопросов рекрутеров — вопросы о семейном положении, детях и родственниках: их довелось услышать 12% россиян. Женщины сталкиваются с этим заметно чаще мужчин (15% против 9% соответственно). «Когда планируете рожать?», «Как часто болеют дети?» — SuperJob советует с пониманием отнестись к интересу рекрутера. Отвечать нужно вежливо, не давая повода усомниться в вашей высокой мотивации.

На втором месте — вопрос о причинах увольнения с предыдущего места работы: с ним сталкивался каждый двадцатый соискатель (5%). Эта тема довольно коварна: помните, что о бывшем работодателе — либо хорошо, либо ничего.

По 4% россиян сообщили, что на собеседовании им доводилось отвечать на вопросы о жизненных целях и проходить абсурдные, на их взгляд, тесты на проверку реакции. Тестирование профессиональных навыков, вопросы о зарплате и личном благосостоянии сочли странными по 3% опрошенных. «Живете отдельно или с родителями?»; «Своя квартира или снимаете?» — не горячитесь, услышав столь личные вопросы. Обычно за этим стоит попытка рекрутера разобраться в структуре ваших расходов и ваших амбициях.

Еще 3% назвали неуместным вопрос: «Зачем вам эта работа?» Кстати, отвечая на него, лучше сосредоточиться не только на материальной стороне вопроса, но и на интересе к делу и желании развиваться в обозначенном направлении.

О том, что им доводилось сталкиваться с вопросами о личной жизни, политических взглядах, образовании, возрасте и параметрах фигуры, рассказали по 2% опрошенных. Причем об интересе к очевидным вещам чаще сообщают женщины (4% против 2% среди представителей сильного пола), а к политическим взглядам — мужчины (3% против 0% среди женщин). Подобный интерес может вызвать раздражение, однако, услышав, к примеру, вопрос «Почему вы развелись?», не торопитесь кричать в ответ: «Не ваше дело!» Либо вы попали на стрессовое интервью, где следует играть по правилам, либо это тот самый случай, когда можно покинуть собеседование, не дожидаясь его окончания.

Каждый пятый привел примеры других странных вопросов на интервью. «Кто вы по знаку зодиака?», «Есть ли у вас хобби?», «Почему вы выбрали эту профессию?» — как оказалось, рекрутера может заинтересовать любая сторона жизни соискателя.

О том, что ему ни разу не приходилось отвечать на странные вопросы на собеседовании, сообщил каждый пятый. «Обычно все четко и по делу: опыт работы, навыки — вполне уместный интерес», — делятся опрошенные. По сравнению с 2013 годом, россиян, которые не видят ничего странного в вопросах рекрутеров, стало в 2,5 раза больше. Очевидно, что за 10 лет значительная часть работодателей пересмотрела подход к интервью и отказалась от лишних барьеров при найме в виде «нецелевых» вопросов, а соискатели стали более осведомленными о типах собеседований и правилах поведения на них.