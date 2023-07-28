Ипотечное жилье оставят за банкротом

Обанкротившееся россияне смогут оставить за собой право на единственное жилье, взятое в ипотеку, сообщают «Известия».

Россиянам сохранят единственное ипотечное жилье при личном банкротстве. Кабмин поддержал такой законопроект, говорится в проекте официального отзыва правительства. Должнику для сохранения ипотечной недвижимости нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

«Мировое соглашение или план реструктуризации долгов не будут распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди, а также на иное имущество должника», – следует из проекта отзыва. «Известия» направили запрос в пресс-службу правительства об оценке этой инициативы.

Кабмин поддерживает проект при условии доработки с учетом замечаний. Например, необходимо проработать условия заключения соглашений для обеспечения защиты интересов кредиторов, определить условия погашения долга.