Иркутский район продолжает лидировать в антирейтинге бездоговорного потребления электроэнергии

Ущерб от «черных» схем подключения оценивают в 58 млн рублей.

Иркутская электросетевая компания подсчитала размер ущерба от воровства электроэнергии за первую половину текущего года. Всего в регионе выявлено 424 таких случая. Энергетики не досчитались 58 млнрублей, что в четыре раза больше показателя прошлого года.

Безоговорочным лидером с большим отрывом остается Иркутский район – 40 млн рублей. На второй строчке областной центр – 5,6 млн, на третьем Заларинский район – 3,4 млн, далее Шелеховский район и Ангарский городской округ.

Для выявления таких подключений ИЭСК проводит анализ потребления и нагрузки, обходы и осмотры линий и оборудования.

Нарушителям предстоит оплатить использованную электроэнергию, а также для них предусмотрена ответственность – от административной со штрафом до уголовной. С начала года энергетикам вернули 16 млн рублей, возбуждено три уголовных дела по статье 165 УК РФ. В одном случае под следствием находится застройщик из Иркутского района. Мужчина не стал дожидаться официального подключения, провел электричество незаконно, а коттеджи продал. Покупателям частной недвижимости рекомендуют проверять наличие акта о технологическом присоединении – это единственный документ, подтверждающий законность подключения.

Энергетики напоминают, что самовольные подключения могут привести к скачкам напряжения, перегрузкам в сетях и пожарам. О таких случая можно сообщать по телефону доверия ИЭСК 8 (3952) 792-480 (функционирует в режиме автоответа и записи обращения) или в аккаунты «Свет38» в соцсетях.