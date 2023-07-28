40 выпускников «Школы фермера» РСХБ в Иркутской области получили дипломы

В столице Приангарья 40 выпускников «Школы фермера» Россельхозбанка в торжественной обстановке получили дипломы об успешном окончании обучения. Они прошли более двух месяцев интенсивной подготовки по востребованным и перспективным направлениям для местного агропромышленного комплекса по программе «Организация фермерского хозяйства». Закрытие «Школы фермера» прошло на площадке Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского.

«Закрывая образовательный проект «Школа фермера», мы открываем большие возможности для его выпускников. Я уверена, что в будущем нас ждут 40 новых предприятий, которые позволят принять на работу новых людей. И вы будете проводниками тех знаний, которые здесь получили, вы будете проводниками той политики, которая сегодня ведется в области на поддержку малых форм хозяйства, на поддержку молодежи, на поддержку развития и создания новых рабочих мест», – отметила директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова.

За два с половиной месяца обучения слушатели «Школы фермера» получили знания по растениеводству и животноводству, а также в области маркетинга и финансов, научились разбираться в юридических аспектах ведения бизнеса, региональных и федеральных программах и субсидиях, решать вопросы по налоговой отчетности. Участники выезжали на практические занятия на площадки ведущих сельскохозяйственных предприятий региона.

При защите бизнес-проектов слушатели выбрали как сферы деятельности максимально актуальные для аграрного комплекса региона, учитывая специфику Иркутской области, так и необычные для Приангарья. Экспертный совет отметил представленный на защите проект выращивания и реализации тюльпанов. Такой бизнес-план представил Иван Гончаров. Также высокую оценку получил проект развития производства продовольственного картофеля в Усольском районе – его реализацией уже занимается семейная пара Филипповых. Нина Пимонова презентовала проект молочной фермы на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области – одной из самых сложных территорий для ведения сельского хозяйства.

Актуальность специализированного образования отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

««Школа фермера» с каждым годом показывает свою эффективность. Уверена, что участники третьего потока образовательной площадки получали багаж знаний, который поможет им начать сельскохозяйственный бизнес и пополнить ряды нашего фермерского хозяйства. В дальнейшем же будем рады видеть каждого специалиста в качестве участников конкурсных отборов по грантовой поддержке начинающих фермеров, которое ​ министерство проводит​ в рамках регионального проекта», – сказала Марина Кожарина.

Занятия в «Школе фермера» вели высококвалифицированные преподаватели из Иркутского государственного аграрного университета. Несколько лекций прочитал и ректор вуза Николай Дмитриев.

«Реализацию этого проекта мы начали три года тому назад. Это уже третий выпуск «Школы фермера», и я рад, что мы смогли в нем участвовать и рад тем результатам, которые показали наши слушатели на защите дипломов. Каждый выпуск мы испытываем полное удовлетворение от вашей деятельности, от тех знаний и опыта, которые уже вы имеетеи особенно от вопросов и предложений. Мы с удовольствием предоставляем свою площадку для реализации проекта, в первую очередь потому, что мы являемся региональным вузом, у нас сформирована теоретическая база, годами накопленный опыт и уникальный научно-преподавательский состав. И как бы не сложилась ваша будущая работа, какие бы вопросы у вас не возникали, вы всегда можете рассчитывать на помощь тех специалистов, с которыми вы провели эти два месяца обучения. Хочу отметить самое главное - вы не только получили фундаментальные знания и прошли очень хорошее обучение, вы получили связи, знакомства и дружеские отношения. Сейчас осталось немного – добиться того, чтобы тот бизнес, который вы закладываете в проект, был финансово положительным и экономически результативным», – обратился к выпускникам Николай Дмитриев.

Сами же выпускники выразили благодарность за программу ее организаторам и преподавателям. Эффективность учебной программы отметил выпускник «Школы фермера» один из основателей бренда «Иркутский сыровар» Алексей Тарасов. В 2017 году, совместно с двумя друзьями Алексей участвовал в открытии одной из первых частных сыроварен в городе. На сегодняшний день у друзей-совладельцев уже реализовано собственное производство сыров, два кафе-буратошных, пекарня и цех консервации, где изготавливают деликатесные мясные закуски. Обучение в «Школе фермера» стало еще одним важным пунктом в числе личных достижений предпринимателя.

«За время обучения мы получили много интересных и действительно полезных знаний – это, конечно, большое подспорье в любом деле, особенно, если ты занимаешься производством и переработкой местных продуктов питания профессионально. Когда шел в проект, не представлял насколько насыщенная программа предстоит, а сейчас понимаю, что опыта и новых знаний не бывает много. Несмотря на плотный график обучения, ежедневные лекции, выездные практические занятия, нехватку времени и основную занятость на производстве – специализированное обучение необходимо. Это определенный профессиональный рост», – поделился впечатлениями Иркутский сыровар Алексей Тарасов.

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов – участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России.