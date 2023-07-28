S7 Airlines открывает в центре Иркутска новое культурное пространство

На площади у ТРК «Модный квартал» появится яркая open-air площадка для отдыха и развлечений

S7 Airlines с 1 августа открывает для жителей Иркутска в центре города современное пространство S7 Air Lounge. До конца лета здесь можно приятно провести время в компании друзей, отдохнуть и принять участие в интересных активностях, которые подготовила S7 Airlines.

S7 Air Lounge – это место для разнообразных культурных событий. Каждый день на протяжении месяца на площадке будет проходить что-то интересное – мастер-классы по танцам, уроки актерского мастерства, лекции о кино и путешествиях, литературные чтения, выступления музыкальных групп, диджеев и многое другое. Анонсы программы будут публиковаться регулярно в специальном Telegram-канале @s7lounge_irkutsk. Более того, S7 Air Lounge станет местом для самореализации: все желающие бесплатно могут организовать свой собственный мастер-класс или паблик-ток по предварительной заявке.

В S7 Air Lounge ежедневно с 10:00 до 22:00 будет работать кофейня, где можно заказать ароматный кофе и не только. По выходным за участие в активностях на площадке S7 Airlines будет дарить подарки: приятные летние сувениры, например, фрисби или модный аксессуар для очков, а также мили S7 Priority для оплаты авиабилетов и дополнительных услуг в будущих путешествиях.

1 августа в 18:30 состоится официальное открытие S7 Air Lounge. В первый день работы новой зоны гостей ждет насыщенная программа: танцевальное выступление от школы танцев XYZ Dance, зажигательное выступление музыкальной кавер-группы Kamchatka FM и DJ-сет от Дмитрия Юдина, и, конечно же, розыгрыш призов.

S7 Airlines в летнем сезоне авиакомпания предлагает более 25 направлений для путешествий. Авиакомпания увеличила количество перелетов по всем существующим маршрутам с вылетом из Иркутска, возобновила полеты и запустила новые прямые регулярные рейсы в ряд городов. S7 Airlines продолжает развивать в Иркутске удобный трансферный хаб. Расписание рейсов позволяет авиакомпании связывать запад и восток страны через удобные стыковки, что учитывает интересы путешественников, которые летят через Иркутск на Дальний Восток или Урал.