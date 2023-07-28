Альфа-Банк запустил первого бизнес-бота на основе нейросетей

Альфа-Банк запустил первого бота для бизнеса в Telegam с применением искусственного интеллекта.

При старте и развитии бизнеса предприниматели сталкиваются с разными вопросами — от юридических до маркетинговых. Разбираться самостоятельно долго и сложно, а иметь штат из экспертов дорого.

Бизнес-бот Боби от Альфа-Банка с интегрированными нейросетями поможет предпринимателями решить повседневные задачи, проанализировать рынок, придумать название бренда и логотип. С таким ассистентом проще запускать и развивать любой бизнес. Одним из главных преимуществ бота является голосовое управление.

«Мы рады представить решение, которое делает технологии искусственного интеллекта доступными для предпринимателей. Бот поможет улучшить качество и скорость бизнес-процессов. Мы убеждены, что наша новинка поможет предпринимательскому сообществу и деловым людям дать новый импульс своей деятельности. Применение нейросетей – это новая эра в развитии бизнеса, которую можно начать прямо сейчас», — комментирует руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Чат-бот работает в режиме тестирования, а доступ нему можно получить по приглашению через Telegram-канал.