Альфа-Банк и SuperJob запустили верификацию профилей работодателей через Alfa ID

Учетную запись на SuperJob можно верифицировать с помощью сервиса аутентификации Alfa ID.

Верификация профиля через Alfa ID — еще один способ входа на SuperJob, его могут использовать компании-работодатели, которые являются клиентами Альфа-Банка. Всего за пару кликов такие организации могут получить статус «Дополнительно проверен».

Статус «Дополнительно проверен», который увидят все пользователи SuperJob, — это не просто слова, это доказательство того, что работодатель — проверен представителями Альфа-Банка при личной встрече, а за учетной записью стоит реальная компания или человек, которым можно доверять.

«Предлагаемая нами верификация является уникальной альтернативой средствам авторизации bigtech-провайдеров. Мы предоставляем не только передовые инструменты входа, такие, как QR-вход, но и достоверную информацию о клиенте. Это помогает партнерам сократить расходы на разработку и обеспечение соблюдения комплаенс-процессов», – рассказал Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц в Альфа-Банке.

«Мы делаем все для удобной и безопасной работы на SuperJob. Верификация через Alfa ID – еще одна альтернатива к уже выстроенной системе проверки работодателей и их вакансий. Клиентам Альфа-Банка это поможет увеличить поток откликов: у соискателей не возникнет вопросов к компании, которая проверена крупным банком», — прокомментировала Ольга Батраева, директор по продажам в SuperJob.

Верификация через Alfa ID доступна только клиентам Альфа-Банка и является удобной альтернативой другим способам авторизации на SuperJob.