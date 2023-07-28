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Названы регионы России с самыми дешёвыми квартирами на вторичном рынке

Аналитики Домклик изучили сделки Сбера на вторичном рынке недвижимости и выделили регионы с самой низкой стоимостью квартир. В тройку лидеров вошли Чеченская Республика, Кировская область и Республика Ингушетия.

Самые низкие цены на вторичку отмечены в Чеченской Республике — квадратный метр жилья там стоит от 21,1 тыс. рублей. На втором месте — Кировская область (23,9 тыс.). В топ-5 также вошли Республика Ингушетия (24,5 тыс.), Смоленская область (27 тыс.) и Тверская область (27,4 тыс.).

Топ-10 регионов, где вторичное жильё дешевле всего

Регион

Минимальная стоимость 1 м2, тыс. рублей

Чеченская Республика

21,1

Кировская область

23,9

Республика Ингушетия

24,5

Смоленская область

27,0

Тверская область

27,4

Оренбургская область

28,6

Саратовская область

29,1

Владимирская область

29,2

Ивановская область

29,6

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Тульская область

29,8
 

В столичных регионах минимальная стоимость квадратного метра вторичного жилья намного выше. В Москве она составляет 181,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 126,5 тыс. При этом средняя минимальная стоимость квадратного метра вторичного жилья по стране — 55,4 тыс. рублей.

В ходе исследования эксперты Домклик проанализировали ипотечные сделки Сбера по данным фактических выдач за июль 2023 года. Для каждого региона РФ аналитики Домклик определили минимальную стоимость квадратного метра вторичной недвижимости (квартиры).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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