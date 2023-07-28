Названы регионы России с самыми дешёвыми квартирами на вторичном рынке

Аналитики Домклик изучили сделки Сбера на вторичном рынке недвижимости и выделили регионы с самой низкой стоимостью квартир. В тройку лидеров вошли Чеченская Республика, Кировская область и Республика Ингушетия.
Самые низкие цены на вторичку отмечены в Чеченской Республике — квадратный метр жилья там стоит от 21,1 тыс. рублей. На втором месте — Кировская область (23,9 тыс.). В топ-5 также вошли Республика Ингушетия (24,5 тыс.), Смоленская область (27 тыс.) и Тверская область (27,4 тыс.).
Топ-10 регионов, где вторичное жильё дешевле всего
|
Регион
|
Минимальная стоимость 1 м2, тыс. рублей
|
Чеченская Республика
|
21,1
|
Кировская область
|
23,9
|
Республика Ингушетия
|
24,5
|
Смоленская область
|
27,0
|
Тверская область
|
27,4
|
Оренбургская область
|
28,6
|
Саратовская область
|
29,1
|
Владимирская область
|
29,2
|
Ивановская область
|
29,6
|
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Тульская область
|
29,8
В столичных регионах минимальная стоимость квадратного метра вторичного жилья намного выше. В Москве она составляет 181,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 126,5 тыс. При этом средняя минимальная стоимость квадратного метра вторичного жилья по стране — 55,4 тыс. рублей.
В ходе исследования эксперты Домклик проанализировали ипотечные сделки Сбера по данным фактических выдач за июль 2023 года. Для каждого региона РФ аналитики Домклик определили минимальную стоимость квадратного метра вторичной недвижимости (квартиры).