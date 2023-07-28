Названы регионы России с самыми дешёвыми квартирами на вторичном рынке

Аналитики Домклик изучили сделки Сбера на вторичном рынке недвижимости и выделили регионы с самой низкой стоимостью квартир. В тройку лидеров вошли Чеченская Республика, Кировская область и Республика Ингушетия.

Самые низкие цены на вторичку отмечены в Чеченской Республике — квадратный метр жилья там стоит от 21,1 тыс. рублей. На втором месте — Кировская область (23,9 тыс.). В топ-5 также вошли Республика Ингушетия (24,5 тыс.), Смоленская область (27 тыс.) и Тверская область (27,4 тыс.).

Топ-10 регионов, где вторичное жильё дешевле всего

Регион Минимальная стоимость 1 м2, тыс. рублей Чеченская Республика 21,1 Кировская область 23,9 Республика Ингушетия 24,5 Смоленская область 27,0 Тверская область 27,4 Оренбургская область 28,6 Саратовская область 29,1 Владимирская область 29,2 Ивановская область 29,6 Читайте также: Банки начали повышать ставки по ипотеке Сбер организовал эмиссию ЦФА для одного из крупнейших московских девелоперов Тульская область 29,8

В столичных регионах минимальная стоимость квадратного метра вторичного жилья намного выше. В Москве она составляет 181,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 126,5 тыс. При этом средняя минимальная стоимость квадратного метра вторичного жилья по стране — 55,4 тыс. рублей.

В ходе исследования эксперты Домклик проанализировали ипотечные сделки Сбера по данным фактических выдач за июль 2023 года. Для каждого региона РФ аналитики Домклик определили минимальную стоимость квадратного метра вторичной недвижимости (квартиры).