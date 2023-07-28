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Банк Союз переименован в АО Ингосстрах Банк

В Справочник БИК внесена информация о новом наименовании банка

АО Ингосстрах Банк (далее — Банк) уведомляет, что Банком России в связи с изменением наименования Банка в Справочник БИК внесена информация о новом наименовании Банка. Начиная с 25.07.2023 при осуществлении расчетов через платежную систему Банка России в расчетных (платежных) документах необходимо указывать использовать следующие реквизиты:

Полное наименование: Акционерное общество Ингосстрах Банк
Сокращенное наименование: АО Ингосстрах Банк
К/сч: №30101810845250000148, открытый в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК: 044525148
ИHH: 7714056040
КПП: 770701001, 997950001
ОГРН: 1027739447922
ОКВЭД:64.19, ОКТМО: 45382000000, ОКОГУ: 1500010,
ОКФС: 49, ОКАТО: 45286585000, ОКОПФ: 12267, ОКПО: 17534194


– Банк обращает внимание, что в Справочник БИК еще не внесены изменения о наименовании филиалов, – говорится в сообщении банка.

Эта информация будет дополнительно размещена на сайте Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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