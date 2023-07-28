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Реалист Банк повысил ставки по вкладам

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С 25 июля 2023 года Реалист Банк повысил ставки по вкладам для физических лиц.

Ставка по вкладу «Акционный» выросла с 8,7% до 9,5% годовых, а по вкладу «Актуальный» теперь можно получить от 8% до 9,5% годовых в зависимости от срока размещения. Сумма размещения по вкладу «Акционный» - от 50 тысяч рублей, по вкладу «Актуальный» - от 100 тысяч и без ограничений по максимальной сумме.

Вклад «Акционный» можно открыть при переоформлении, либо досрочном закрытии действующего вклада со сроком окончания 60 и менее календарных дней. Также предложение действует при переводе средств с текущего счета по ранее закрытому вкладу с возможностью изменения суммы в день открытия вклада и при закрытии действующего накопительного счета «Копилка». Действующий вклад со сроком окончания 60 и менее календарных дней переоформляется без потери процентов.

Подробнее с тарифами и условиями вклада можно ознакомиться на сайте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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